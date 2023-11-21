الرشق للجزيرة: اتفاق هدنة وشيك بغزة وقطر ستعلن التفاصيل

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق إن الحركة اقتربت "بشكل أكبر من الإعلان عن اتفاق هدنة خلال الساعات المقبلة" مع إسرائيل، معتبرا أن الاتفاق سيكون مقبولا للمقاومة.

وأوضح الرشق أن تفاصيل اتفاق الهدنة سيتم الكشف عنه في الساعات المقبلة، موضحا أن "الأشقاء في قطر هم من سيعلنون عن تفاصيل اتفاق الهدنة".

وقال الرشق "كانت هناك مماطلة من الجانب الإسرائيلي لإتمام اتفاق الهدنة وخاصة من قبل نتنياهو"، مضيفا أن الإسرائيليين "يحاولون التفاوض في ظل العدوان لكسر المقاومة وهذا لم ولن يحدث".

كما كشف أن "الإفراج عن أسرى الاحتلال سوف يقابله إفراج عن أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال"، مشددا على أنه "إذا تم الإعلان عن اتفاق فسيكون مقبولا ومرضيا لنا وسيعبر عن مطالب المقاومة".

في السياق ذاته، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج إسماعيل هنية إن الحركة "تقترب من التوصل لاتفاق حول هدنة" مع إسرائيل.

وفي بيان أرسله أحد مساعديه لرويترز، قال هنية "سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة".

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال يوم الأحد إن اتفاق صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس أصبح "وشيكا".

وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة لليوم الـ46 خلفت أكثر من 13 ألف شهيد.