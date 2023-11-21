الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويقتحم مجددا مخيم بلاطة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية من محاور متعددة، بينما تحدثت مصادر عن اعتقال 40 فلسطينيا بينهم أسرى محررون.

وحسب مراسل الجزيرة، فإن الاقتحام تزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع، بينما نفذت قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال واعتدت على الممتلكات.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية جنوبي جنين، مضيفا أن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في أثناء اقتحامها بلدة عرابة جنوب غربي جنين.

وأفاد المراسل بأن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وشنت حملة دهم واعتقالات شملت أسرى محررين.

في حين أفادت مصادر فلسطينية بقيام قوات الاحتلال باقتحام منزل الأسير المحرر خزيمة غيث والعبث بمحتوياته والاعتداء عليه قبل اعتقاله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الخضر في مدينة بيت لحم واعتقلت فلسطينيا وصادرت مركبته.





اعتقال

في السياق ذاته، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت 40 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة، بينهم أسرى محررون.

وذكر النادي (غير حكومي) -في بيان- أن "قوات الاحتلال اعتقلت 40 مواطنا على الأقل بين ليلة الاثنين وفجر الثلاثاء، من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".

وأفاد المصدر ذاته بارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة إلى 3 آلاف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة، ومن بينها مدينة القدس الشرقية، حملات دهم واقتحامات للقرى والبلدات من جانب الجيش الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

وخلال هذه الفترة، استشهد برصاص الاحتلال أزيد من 200 من أبناء الضفة، إضافة إلى نحو 2800 جريح.

ويتزامن الغضب في الضفة مع الحرب الإسرائيلية المدمرة المتواصلة على غزة التي أدت حتى الآن لاستشهاد أكثر من 13 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة ما يزيد على 30 ألفا آخرين.