اشتباكات بمحاور عدة في غزة وإسرائيل تعلن مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين

أعلنت المقاومة الفلسطينية خوض اشتباكات في عدد من المحاور بمدينة غزة وشمالي القطاع، في حين اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل جنديين وإصابة 5 في المعارك الجارية.

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها استهدفوا 9 دبابات و3 ناقلات جند ومركبة عسكرية بمحاور التوغل في مناطق شمالي قطاع غزة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية المعترف بها إلى 70 قتيلا منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن خسائر الاحتلال الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.

وخلال الأيام الماضية تزايدت أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي مع اشتداد المعارك مع المقاومة على عدد من محاور القتال.

وفي سياق مواز، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلا عن الجيش أن هناك حاليا أكثر من 10 آلاف جندي إسرائيلي منتشرين في قطاع غزة في الحرب.

وتتمركز تلك القوات بشكل رئيسي في أحياء الزيتون وجباليا بمدينة غزة، حسبما ذكرت الصحيفة.

ومنذ بداية الهجوم البري الإسرائيلي هناك أيضا حالات عدة قتل فيها عناصر من القوات الإسرائيلية بنيران صديقة، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس.

ويقول الجيش إنه يجري التحقيق في تلك الحوادث من أجل تعلم الدروس للمستقبل.