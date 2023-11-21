ألمانيا: على نتنياهو إدانة هجمات المستوطنين في الضفة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إدانة أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأفادت في تصريح لصحيفة "دويتشة فيله"، الثلاثاء، بأنه يجب على نتنياهو إدانة أعمال عنف المستوطنين، والتحقيق فيها.

وأشارت إلى أن هذا الأمر ضروري أيضا من أجل أمن إسرائيل، لافتة إلى أن الأخيرة مسؤولة عن ضمان عدم تصعيد الفوضى في الضفة.

وفيما يخص قطاع غزة، أكدت ضرورة بذل الجهود لضمان حصول الناس في غزة على أماكن آمنة حيث يمكنهم الحصول على مياه الشرب والأدوية.

ولفتت إلى أنه يجب حماية الناس في غزة، فالحرب تدور ضد حركة حماس، وليس ضد المدنيين الأبرياء والنساء والأطفال.

ودافعت عن موقف بلادها الرافض لوقف إطلاق النار في غزة، زاعمة أن هذا الأمر من شأنه أن يجعل حماس تكسب المزيد من الوقت وتستجمع قواها.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، ومن بينها مدينة القدس الشرقية، اقتحامات للقرى والبلدات من جانب الجيش الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

وخلال هذه الفترة، استشهد برصاص الاحتلال أكثر من 200 من أبناء الضفة، إضافة إلى إصابة نحو 2800.

وتتزامن التوترات في الضفة مع الحرب الإسرائيلية المدمرة المتواصلة على غزة التي أدت حتى الآن لاستشهاد أكثر من 14 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة ما يزيد على 33 ألفا آخرين.