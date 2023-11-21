أبرز تطورات اليوم الـ46 من الحرب الإسرائيلية على غزة

تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ46، حيث استمر القصف مستهدفا المستشفيات والمدارس والمخيمات، مما أوقع مزيدا من الشهداء والجرحى، في حين تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات في عدد من المحاور بمدينة غزة وشمالي القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 14 ألفا و128 شهيدا، بينهم 5840 طفلا، و3920 امرأة، في حين ارتفع عدد المفقودين إلى 6800 مفقود.

من ناحية أخرى، تشير المصادر المختلفة إلى الاقتراب من الوصول إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، دون تأكيد وجود اتفاق نهائي حتى الآن.

وهذه أبرز تطورات اليوم 46: