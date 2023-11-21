أبرز تطورات اليوم الـ46 من الحرب الإسرائيلية على غزة
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21/11/2023-|آخر تحديث: 21/11/202311:05 م (بتوقيت مكة المكرمة)
تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ46، حيث استمر القصف مستهدفا المستشفيات والمدارس والمخيمات، مما أوقع مزيدا من الشهداء والجرحى، في حين تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات في عدد من المحاور بمدينة غزة وشمالي القطاع.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 14 ألفا و128 شهيدا، بينهم 5840 طفلا، و3920 امرأة، في حين ارتفع عدد المفقودين إلى 6800 مفقود.
من ناحية أخرى، تشير المصادر المختلفة إلى الاقتراب من الوصول إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، دون تأكيد وجود اتفاق نهائي حتى الآن.
وهذه أبرز تطورات اليوم 46:
- 8 شهداء بقصف إسرائيلي لمنزل في دير البلح.
- وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون): نواصل تزويد إسرائيل بقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة.
- الحكومة الإسرائيلية تجتمع بكامل أعضائها لحسم صفقة تبادل الأسرى.
- صحة غزة: قرابة 120 شهيدا وعشرات المفقودين بشمال القطاع منذ فجر اليوم الثلاثاء.
- 10 شهداء بقصف إسرائيلي لشقة سكنية بخان يونس.
- منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: نقترب من التوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى.
- المبعوث الأميركي ديفيد ساترفيلد: المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة غير كافية.
- عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية: سلمنا ردنا على مقترح الهدنة وتبادل الأسرى، وننتظر رد الاحتلال.
- سرايا القدس: أجهزنا على 4 جنود إسرائيليين في حي الزيتون.
- الإعلام الحكومي بغزة: أكثر من 14 ألف شهيد منذ بداية العدوان.
- شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على بيت لاهيا وجباليا.
- إصابة 10 جنود بهجوم صاروخي على قاعدة أميركية بالعراق.
- الرئيس الأميركي جو بايدن: قريبون جدا من إبرام اتفاق بشأن "الرهائن".
- الاحتلال يستهدف سيارة إسعاف أمام مستشفى كمال عدوان بغزة.
- وزيرة التعاون الدولي البلجيكية: إسرائيل قوة احتلال وملزمة بإيصال المساعدات إلى غزة.
- قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة علما الشعب جنوبي لبنان.
- الاحتلال يستهدف محيط محطة توليد الكهرباء وسط قطاع غزة.
- حزب الله يستهدف بصواريخ غراد قاعدة بيت هلل الإسرائيلية.
- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: نرفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
- سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي: قصفنا قاعدة رعيم العسكرية بدفعة صاروخية مركزة.
- رئيس الوزراء الأردني: تلقينا إشعارات من إسرائيل بإخلاء المستشفى الميداني الأردني.
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إسرائيل ترتكب جرائم جماعية وجرائم حرب.
- الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: ما يحدث في غزة مأساة إنسانية سببها جرائم الاحتلال البشعة.
- المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط للجزيرة: وضع غزة مأساوي والنظام الصحي ينهار أولا بأول.
- الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض أهدافا في أجواء كريات شمونة.
- الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: الغرب يواصل تسليح إسرائيل ويعرقل وقف إطلاق النار.
- الرئيس الصيني شي جين بينغ: لا سلام في الشرق الأوسط دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
- ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: الجرائم بحق المدنيين في غزة تتطلب وقف هذه الكارثة.
- رئيس الوزراء الأسكتلندي للجزيرة: ندين بأشد العبارات قتل الأبرياء.
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لا بد من الحيلولة دون توسع الصراع بين فلسطين وإسرائيل.
- كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرية لحركة حماس: قصفنا قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية.
- الخارجية القطرية: وساطتنا بلغت أقرب نقطة للتوصل إلى تهدئة.
- حزب الله: المقاومة استهدفت موقع جل العلام الإسرائيلي، وموقعا عسكريا إسرائيليا في مستوطنة المنارة.
- وزارة الصحة بغزة: عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي على المستشفى الإندونيسي.
- أونروا: 75% من شهداء غزة من النساء والأطفال وكبار السن.
- أطباء بلا حدود تعلن فقدان الاتصال بكوادرها بشمال غزة.
- استشهاد صحفييْن ومدني في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.
- المتحدث باسم يونيسيف للجزيرة: وضع الأطفال في غزة مؤسف كارثي.
- الاحتلال يقصف المستشفى الإندونيسي بشكل مباشر.
- الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة.
- المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي ريم ندا للجزيرة: المنظومة الغذائية في غزة بدأت بالانهيار.
- المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة للجزيرة أشرف القدرة: خروج مستشفيات شمال غزة من الخدمة تماما.
- الجيش الإسرائيلي نشر 100 ألف جندي على حدود لبنان.
- 20 شهيدا بقصف الاحتلال مخيم النصيرات.
- برنامج الغذاء العالمي: نحو من 2.2 مليون شخص بغزة بحاجة لمساعدات.
- الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين غربي مخيم جباليا.
- شي وماكرون يتفقان على ضرورة تجنب تدهور الأوضاع بغزة.
- رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: نقترب من اتفاق هدنة وسلمنا ردنا لقطر.
- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لن نتوقف حتى عودة المحتجزين وتدمير حماس.
- ارتفاع قتلى حزب الله إلى 77 بمواجهات جنوب لبنان.
- الصحة العالمية: لا دليل على استخدام "الشفاء" مقرا عسكريا.
- إجلاء 100 مريض من المستشفى الإندونيسي في غزة.
- رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يلتقي إسماعيل هنية في الدوحة.
المصدر : الجزيرة