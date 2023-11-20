21 قتيلا وآلاف المشردين جراء أمطار غزيرة في الدومينيكان

أعلنت السلطات في جمهورية الدومينيكان وفاة 21 شخصا على الأقل نتيجة الأمطار الغزيرة خلال الساعات الـ48 الماضية، مما تسبب أيضا في تشريد الآلاف وانقطاع التيار الكهربائي وإلحاق أضرار بالجسور وأجزاء من الطرق.

وأفاد مركز عمليات الطوارئ بأن 3 من الوفيات تعود لقاصرين، وتشمل قائمة الضحايا 4 أميركيين و3 هاييتيين.

وأضاف المركز أن انهيار جدار على عدة مركبات في إحدى الطرق الرئيسية في العاصمة سانتو دومنغو -السبت الماضي- أدى إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر سيولا تجرف السيارات في الشوارع وتغمر الطوابق الأرضية للمباني.

نزوح آلاف السكان

وأفاد رئيس الدومينيكان لويس أبي نادر -في مؤتمر صحفي- بأن هذه الأمطار هي "الأكثر غزارة على الإطلاق" في تاريخ الجمهورية.

وذكر مركز عمليات الطوارئ، في تقرير بعد ظهر أمس الأحد، أن أكثر من 13 ألف شخص اضطروا للنزوح إلى مناطق أكثر أمانا بعد أن غمرت المياه منازلهم.

وأضاف المركز أن الأمطار الغزيرة تسببت أيضا في انقطاع التيار الكهربائي وتلف الجسور وأجزاء من الطرق، وأن وكالات الحماية تدخلت لإنقاذ أكثر من 2500 شخص.

وأشار التقرير إلى أن العاصفة أحدثت أضرارا في أكثر من 2600 منزل، وأن الاتصالات انقطعت عن 45 تجمعا سكنيا حتى بعد ظهر أمس الأحد.