وصول مجموعة من الأطفال الخدج إلى مصر بعد إجلائهم من مستشفى الشفاء بغزة

عبرت مجموعة أولى من الأطفال الخدج -الذين تم إجلاؤهم من مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة– معبر رفح إلى مصر اليوم الاثنين لتلقي العلاج، وفق وسائل إعلام مصرية.

وأظهرت لقطات حية بثتها قناة القاهرة الإخبارية المصرية عبور سيارات إسعاف إلى مصر تحمل مجموعة من الأطفال الخدج.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 28 طفلا خديجا نقلوا في سيارات الإسعاف من المستشفى الإماراتي في جنوب غزة، والذي كانوا قد وصلوا إليه أمس الأحد بعد إجلائهم من مستشفى الشفاء إلى معبر رفح تمهيدا لنقلهم لتلقي العلاج في مستشفيات مصر.

وكان مدير المستشفيات في غزة محمد زقوت أكد -أمس الأحد- إجلاء 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء الذي يسيطر عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي أصدر إنذارا بإخلائه أول أمس السبت.

وقال زقوت "تم إجلاء جميع الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء وعددهم 31 طفلا، ومعهم 3 أطباء وممرضون".

وأكد مدير مستشفيات غزة أن الترتيبات تجري لنقل الأطفال إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي.

كما كشف المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هشام مهنا عن إمكانية تحويل أطفال غزة الخدج من مجمع الشفاء الطبي إلى المستشفيات المصرية.

وأمس الأحد، قال وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار "إن سيارات الإسعاف مجهزة وتنتظر وصول أطفال غزة الخدج على الحدود المصرية مع قطاع غزة، لنقلهم وعلاجهم في المستشفيات المصرية".

واقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء الأربعاء الماضي بعد محاصرته أياما عدة، مما أدى إلى استشهاد عديد من الجرحى وعدد من الأطفال الخدج جراء انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود في المستشفى، علاوة على نفاد إمدادات الغذاء والمياه والأدوية.

وأعلنت وزارة صحة غزة ارتفاع حصيلة الوفيات في مستشفى الشفاء بسبب انقطاع التيار الكهربائي منذ أول أمس السبت إلى 34، بينهم 27 مريضا في العناية المكثفة و7 من الأطفال الخدج.