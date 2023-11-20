وزير الدفاع الأميركي يزور كييف وقتيلان بقصف روسي على خيرسون

وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى كييف في زيارة لم يعلن عنها من قبل، فيما سقط قتيلان في قصف روسي على مدينة خيرسون الأوكرانية.

وقال أوستن على وسائل التواصل الاجتماعي صباح اليوم الاثنين "أنا هنا اليوم لإيصال رسالة مهمة، وهي أن الولايات المتحدة ستستمر في الوقوف إلى جانب أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية ضد العدوان الروسي، الآن وفي المستقبل".

وتأتي هذه الزيارة فيما تستعد أوكرانيا وحلفاؤها لعقد اجتماع مقرر بعد غد الأربعاء لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية التي تضم نحو 50 دولة مهتمة بدعم كييف في حربها ضد موسكو.

هجمات وقصف

ميدانيا، قال الجيش الأوكراني إنه صد عشرات الهجمات الروسية على طول الجبهة التي يبلغ طولها نحو ألف كيلومتر، مع استمرار المعارك العنيفة خاصة حول مدينتي مارينكا وأفدييفكا شرقي أوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الاثنين إن روسيا شنت 46 هجوما أمس الأحد، مضيفة أنه تم صد جميع الاشتباكات القتالية.

من جانبها، قالت السلطات الأوكرانية إن شخصين لقيا حتفهما في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعدما قصفت القوات الروسية موقف سيارات في مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

وأفاد مكتب المدعي العام المحلي بأن مدعين محليين فتحوا تحقيقا يتعلق بارتكاب جرائم حرب بشأن القصف المدفعي الذي تسبب في إصابة شخص آخر.

وتقصف القوات الروسية مدينة خيرسون بشكل متكرر عبر نهر دنيبرو منذ أن استعادت القوات الأوكرانية عاصمة المنطقة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت أوكرانيا الأسبوع الماضي إنها وضعت موطئ قدم لها على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، وإن قواتها تحاول ردع القوات الروسية.