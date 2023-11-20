حكومة غزة: أكثر من 13300 شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلن المتحدث باسم المكتب الإعلامي لحكومة قطاع غزة، الاثنين، أن أكثر من 13300 شخص استشهدوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف أن بين الشهداء الذين تم إحصاؤهم حتى الآن هناك أكثر من 5600 طفل و3550 امرأة، إضافة إلى إصابة أكثر من 31 ألف شخص، بحسب المصدر نفسه.

ولليوم الـ45 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، ارتكب خلالها مئات المجازر ومسح مربعات سكنية بأكملها عن الخارطة، ولم يستثن الاحتلال من قصفه شيئا فاستهدف المستشفيات والمدارس ومراكز اللجوء، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني المحمية بالقوانين الدولية والإنسانية.