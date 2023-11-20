القسام تقصف تل أبيب بواحدة من أكبر الرشقات الصاروخية

أطلقت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- دفعة من الصواريخ على مدينة تل أبيب وضواحيها مساء اليوم الاثنين، وُصفت بأنها من أكبر الرشقات الصاروخية منذ بداية الحرب.

وأظهرت مقاطع فيديو جموعا من الإسرائيليين وهم يهرولون نحو الملاجئ بعد انطلاق صفارات الإنذار، في حين أفاد مراسل الجزيرة بسقوط صواريخ وشظايا في تل أبيب وحولون.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية التابعة للجيش إن صفارات الإنذار دوّت في 129 موقعا بمنطقة تل أبيب الكبرى والساحل.

وأوضح مراسل الجزيرة أن صفارات الإنذار انطلقت في منطقة واسعة تمتد من أسدود جنوبا إلى هرتسليا شمالا مرورا بمنطقة تل أبيب الكبرى.

#شاهد | فرار جماعي للمستوطنين نحو الملاجئ بعد انطلاق صافرات الإنذار وإطلاق صواريخ من غزة تجاه "تل أبيب". pic.twitter.com/K1R4zJWQfl — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 20, 2023

وقالت كتائب القسام إن القصف جاء ردا على المجازر المرتكبة بحق المدنيين.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن الصواريخ أطلقت من جنوب قطاع غزة، أي أنها قطعت نحو 90 كيلومترا.

ومنذ 45 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 13 ألفا و300 شهيد، منهم 5600 طفل و3550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.