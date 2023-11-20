أونروا: 1.7 مليون نازح بغزة منذ بدء الحرب

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن عدد النازحين في مختلف أنحاء قطاع غزة وصل إلى نحو 1.7 مليون شخص منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكشفت الوكالة في وقت سابق أن نحو 830 ألف نازح يمكثون حاليا في 154 منشأة تابعة للوكالة في جميع محافظات قطاع غزة بما فيها الشمال.

كما أعلنت أونروا ارتفاع عدد قتلى موظفي المنظمة الأممية في قطاع غزة إلى 104، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

وأضافت -في بيان- أن هذا أكبر عدد من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين قُتلوا في صراع بتاريخ الأمم المتحدة.

وأوضحت الوكالة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت العديد من الحوادث التي أثّرت في منشآت الأمم المتحدة في غزة، وأدت إلى مقتل وإصابة العديد من النازحين الذين كانوا يحتمون بها.

والسبت الماضي، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة أونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وفق مصادر طبية فلسطينية.

وأدى العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 45 يوما إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 13 ألفا، بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 30 ألفا، معظمهم أطفال ونساء.