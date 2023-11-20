إيران تنفي علاقتها باحتجاز الحوثيين سفينة إسرائيلية واليابان تدين الحادث

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني مزاعم إسرائيل بتورط إيران في عملية احتجاز سفينة شحن من قبل جماعة الحوثي في البحر الأحمر مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي وتشغلها شركة يابانية، فيما أدانت اليابان العملية وقالت إنها تعمل مع الأطراف المعنية للإفراج عن السفينة وطاقمها.

وقال كنعاني في مؤتمر صحفي -اليوم الاثنين- إن المزاعم الإسرائيلية بشأن ضلوع إيران في الحادث ترمي إلى صرف الانتباه عن "هزيمتها المنكرة" في معركتها ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف "قلنا مرات عدة إن حركات المقاومة في المنطقة تتصرف بشكل مستقل ومن تلقاء نفسها بناء على مصالحها ومصالح شعوبها".

وكانت جماعة الحوثي أعلنت -أمس الأحد- أنها اقتادت سفينة إسرائيلية إلى شواطئ اليمن، واعتبر الجيش الإسرائيلي أن الحادث "خطير للغاية عالميا"، في حين وصفته رئاسة الوزراء الإسرائيلية بـ"العمل الإرهابي الإيراني".

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع -مساء أمس الأحد- تنفيذ قواتهم البحرية ما سماها عملية عسكرية في البحر الأحمر "كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني".

وقال سريع -في بيان مصور نشره عبر حسابه على منصة إكس- إن قواتهم "تتعامل مع طاقم السفينة وفقا لتعاليم وقيم ديننا الإسلامي"، لافتا إلى أن قواتهم "تهيب بكل الدول التي يعمل رعاياها في البحر الأحمر بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية أو السفن المملوكة لإسرائيليين".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن "اختطاف" سفينة الشحن من قبل الحوثيين قرب اليمن جنوب البحر الأحمر "حدث خطير للغاية عالميا"، موضحا أن "السفينة المختطفة غادرت تركيا في طريقها إلى الهند بطاقم مدني دولي دون إسرائيليين، كما أنها ليست إسرائيلية".

ووصفت رئاسة الوزراء الإسرائيلية احتجاز السفينة بـ"العمل الإرهابي الإيراني"، مشيرة إلى أن "اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية".





إدانة

بدورها، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن الحوثيين استولوا على سفينة "غالاكسي ليدر" عبر إنزال من طائرة مروحية أمس الأحد.

من جهته، أدان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو اليوم الاثنين احتجاز السفينة -التي تديرها شركة "نيبون يوسن كيه كيه" اليابانية- من قبل الحوثيين.

وأكد المسؤول الياباني أن حكومة بلاده تعمل مع الدول المعنية -ومنها إسرائيل- لحث الحوثيين على الإفراج عن السفينة وأفراد طاقمها في أسرع وقت.

كما أكد عدم وجود مواطنين يابانيين على متن سفينة الشحن التي اقتادها الحوثيون إلى الشواطئ اليمنية.

تهديدات سابقة

وفي وقت سابق، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع إن "الجماعة ستستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي"، داعيا جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن وتجنب الشحن على متنها أو التعامل معها.

وأضاف سريع -عبر قناة الجماعة على تليغرام- أن هذا يأتي "انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية ونظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أميركي غاشم، حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية".

كما أعلن الحوثيون الثلاثاء الماضي إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية ضد أهداف داخل إسرائيل، كما هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب.