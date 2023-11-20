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طهران: عرقلة واشنطن وقف إطلاق النار بغزة تؤدي لردود فعل

FILE - In this photo released on Thursday, Aug. 11, 2022, by the Iranian Foreign Ministry, Foreign Ministry spokesperson Nasser Kanaani speaks in Tehran, Iran. The Pentagon says U.S. military airstrikes in eastern Syria this week were a message to Iran and Tehran-backed militias that targeted American troops this month and several other times over the past year. Kanaani issued a statement condemning the American strike “against the people and infrastructure of Syria.” He denied Iran had any link to those targeted. (Iranian Foreign Ministry via AP, File)
كنعاني: على الدول الإسلامية التي لها علاقات مع إسرائيل أن تقطع هذه العلاقات (أسوشيتد برس-أرشيف)
20/11/2023

اعتبرت طهران أن عرقلة واشنطن وقف إطلاق النار في غزة تؤدي إلى ردود فعل من قوات المقاومة بالمنطقة، معتبرة أن قوات المقاومة في المنطقة تمثل دولها وشعوبها، وقراراتها مبنية على مصالحها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي أن "رد فعل فصائل المقاومة لن ينتهي إلا بالوقف الفوري لعمليات القتل ورفع الحصار عن غزة".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن كنعاني القول إن "دعم الحكومة الأميركية الشامل لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان يواجه ردود فعل كبيرة في المنطقة، خاصة معارضة أميركا أي قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار، وهذه المعارضة الأميركية من بين الإجراءات التي جعلت الوضع في غزة مؤلما، مما دفع قوى المقاومة في المنطقة إلى الرد".

وبحسب تصريحات للخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، فإن على الدول الإسلامية التي لها علاقات مع إسرائيل أن تقطع هذه العلاقات.

يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 45 يوما أدى إلى استشهاد أكثر من 13 ألفا، بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 30 ألفا، 75% منهم أطفال ونساء.

المصدر : الجزيرة + وكالات