أبرز تطورات اليوم الـ45 من الحرب الإسرائيلية على غزة
20/11/2023-|آخر تحديث: 20/11/202311:29 م (بتوقيت مكة المكرمة)
يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ45، حيث تستمر قوات الاحتلال في قصف مستشفيي الإندونيسي والعودة في شمالي قطاع غزة، مما أوقع عددا من الشهداء والجرحى، وسط تحذيرات من تكرار ما حدث بمجمع الشفاء.
يأتي ذلك في وقت قال فيه مسؤول طبي بمجمع الشفاء إن الاحتلال يحتجز أكثر من 200 من المرضى والفرق الطبية ويستخدمهم دروعا بشرية.
من جانبها، قصفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مدينة تل أبيب وضواحيها برشقة صاروخية وصفت بأنها من كبرى الرشقات، وقد انطلقت صفارات الإنذار في منطقة شاسعة من أسدود جنوبا إلى هرتسليا شمالا.
وهذه أبرز تطورات اليوم:
- قيادي بحماس: ليس هناك تفاصيل بخصوص التوصل لصفقة تبادل الأسرى.
- البيت الأبيض: نعمل على مدار الساعة من أجل التوصل لاتفاق بشأن الأسرى لدى حماس ونعتقد أننا أقرب من أي وقت مضى.
- هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لصفقة وتنتظر رد حماس.
- اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في حي الزيتون.
- يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يقلص حجم قوات الاحتياط.
- أبو عبيدة: دمرنا 60 آلية للعدو ونلاحق قواته في كل مكان.
- القسام تقصف تل أبيب بواحدة من كبرى الرشقات الصاروخية.
- الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار دوّت في 129 موقعا بتل أبيب.
- الإعلام الحكومي بغزة: أكثر من 13300 شهيد في القطاع.
- مشاهد لسيطرة الحوثيين على سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر.
- مدير منظمة الصحة العالمية: نشعر بالفزع لاستهداف المستشفى الإندونيسي.
- قطر تدين القصف الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي.
- صحة غزة: الاحتلال يحول المستشفى الإندونيسي إلى ثكنة.
- صحة غزة: لا نستطيع إخراج ضحايا القصف الإسرائيلي أو حصرهم.
- الحرب ترفع عدد العاطلين بإسرائيل من 163 إلى 428 ألفا.
- الصين تبحث الوضع بغزة مع وزراء دول عربية وإسلامية.
- وصول مجموعة من الأطفال الخدج إلى مصر بعد إجلائهم من مستشفى الشفاء بغزة.
المصدر : الجزيرة