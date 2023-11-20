أبرز تطورات اليوم الـ45 من الحرب الإسرائيلية على غزة

يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ45، حيث تستمر قوات الاحتلال في قصف مستشفيي الإندونيسي والعودة في شمالي قطاع غزة، مما أوقع عددا من الشهداء والجرحى، وسط تحذيرات من تكرار ما حدث بمجمع الشفاء.

يأتي ذلك في وقت قال فيه مسؤول طبي بمجمع الشفاء إن الاحتلال يحتجز أكثر من 200 من المرضى والفرق الطبية ويستخدمهم دروعا بشرية.

من جانبها، قصفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مدينة تل أبيب وضواحيها برشقة صاروخية وصفت بأنها من كبرى الرشقات، وقد انطلقت صفارات الإنذار في منطقة شاسعة من أسدود جنوبا إلى هرتسليا شمالا.

وهذه أبرز تطورات اليوم: