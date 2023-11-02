3 شهداء والمستوطنون يشنون هجمات في مختلف أنحاء الضفة

استشهد 3 فلسطينيين اليوم الخميس وأصيب 5 آخرون برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وواصل المستوطنون اعتداءاتهم المسلحة على عدد من بلدات الضفة ، فيما قتل مستوطن إسرائيلي برصاص مقاومين فلسطينيين.

وقتلت قوات الاحتلال طفلين في الـ14 من عمرهما خلال توغل قواتها عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، كما قتلت شابا في مدينة قلقيلية خلال اقتحامها المدينة الواقعة شمالي الضفة الغربية، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في الضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 134.

وقال القائم بأعمال محافظة نابلس غسان دغلس -في اتصال مع الجزيرة- إن المستوطنين أشعلوا النيران في سيارات مواطنين وهاجموا منازل ومحال تجارية في بلدة دير شرف بحماية من قوات الاحتلال الموجودة عند حاجز على مدخل البلدة.

كما هاجمت مجموعة أخرى من المستوطنين سيارات فلسطينية بالحجارة على طريق مفرق قرية جيت الواصل بين مدينتي نابلس وقلقيلية.





اقتحامات

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس مدينة بيتونيا غرب رام الله.

وقال مراسل الجزيرة ان اشتباكات نشبت بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في المدينة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن شبانا فلسطينيين تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت حي الطيرة في مدينة رام الله، ورشق الشبان بالحجارة آليات الاحتلال التي تشارك في حملة اعتقالات في عدد من محافظات الضفة.

وشملت عمليات التوغل كلا من نابلس وبيت لحم والخليل، ومخيم عقبة جبر في أريحا.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال تعرضت لإطلاق رصاص أثناء اقتحامها حي بطن الهوى في رام الله.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أكثر من 65 فلسطينيا من الضفة الليلة الماضية وفجر اليوم في عمليات دهم تركزت في مناطق رام الله وشرق نابلس وبيت لحم، مما رفع عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 1900.





مقتل مستوطن

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قُتل مستوطن إسرائيلي في عملية إطلاق نار في بلدة بيت ليد بالضفة الغربية، في حين اقتحمت قوات الاحتلال بيت ليد وبلدات أخرى مجاورة بعد الهجوم.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سيارة يستقلها مستوطنون انقلبت بعد تعرضها لإطلاق نار قرب بيت ليد المجاورة لطولكرم في شمال الضفة الغربية، في وقت أظهرت فيه مقاطع فيديو نشرت للحادث المستوطن القتيل وهو يرتدي بزة عسكرية.

وأشارت مصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيت ليد وسفارين وعنبتا شرق طولكرم بعد الهجوم الذي تعرضت له السيارة.