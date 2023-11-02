أعلنت وزير الداخلية الألمانية اليوم الخميس أن ألمانيا حظرت اعتبارا من أمس الأربعاء أنشطة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وكذلك شبكة "صامدون" للدفاع عن الأسرى المؤيدة للفلسطينيين.

وقالت الوزيرة نانسي فيزر في بيان "فيما يتعلق بحماس، حظرت اليوم بشكل كامل أنشطة منظمة إرهابية هدفها تدمير دولة إسرائيل".

يذكر أن حركة حماس مدرجة بالفعل على قوائم المنظمات الإرهابية في ألمانيا.

وأضافت الوزيرة أنه سيجري أيضا حل الفرع الألماني لشبكة "صامدون"، مبررة ذلك بأن هذه الشبكة الدولية تعمل تحت ستار مجموعة تضامن مع السجناء لنشر دعاية معادية لإسرائيل ومعادية للسامية، على حد قولها.