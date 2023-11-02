كثيرة هي الصور والفيديوهات المأساوية القادمة من قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة ومجازر ترتكبها قوات الاحتلال بشكل يومي، ناهيك عن الحصار الإسرائيلي المطبق الذي أجبر سكان القطاع على الاستعانة بوسائل بدائية في مختلف أوجه الحياة.

ومن بين صور المعاناة هذه، كان لافتا اعتماد أهل غزة على العربات التي تجرها الحمير في تنقلهم بسبب شح أو حتى ندرة الوقود التي لا يعاني منها الناس فحسب، بل تهدد المستشفيات بالتوقف عن العمل.

وأولى صور هذه المعاناة جرى الحديث عنها بلسان المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش قائلا إنه إذا لم يدخل الوقود إلى غزة بسرعة سيكون مصير الكثير من المرضى الموت "للأسف الشديد"، وأضاف قائلا "تمنينا الموت قبل أن نصل إلى هذه المرحلة".

مداخلة تدمي القلب لمدير عام وزارة الصحة الفلسطينية..

يقول أن المساعدات الطبية التي دخلت من معبر #رفح "أكفان" بأعداد كبيرة وما يحدث إذلال لشعبنا وهذا عار على الأمة الإسلامية. pic.twitter.com/GJN0dJvTpl — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) November 2, 2023

نقص الوقود هذا، بالإضافة لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي حتى سيارات الإسعاف، دفع أهل غزة إلى استخدام العربات التي تجرها الحمير لنقل شهدائهم وجرحاهم إلى المستشفيات.

فش سيارات اسعاف بسبب نقص الوقود ياعرب

يا مسلمين …

والإسعافات التي تعمل يتم استهدافها من طائرات الاحتلال

فلم يتبقى لأهل غزة سوى نقل جرحاهم على الحيوانات . #GazaGenocide #Gaza_under_attack #ادخلوا_الوقود_لغزة #ادخلوا_المساعدات_الطبية pic.twitter.com/5pUs7v4qXI — Asma Almadhoun #طوفان_الأقصى (@AsmaAlmadhoun) November 2, 2023

وهذا أحد المواطنين في مخيم النصيرات بغزة يضع عبوات الأكسجين الفارغة على عربة يجرها حمار ويبدأ رحلة البحث عن الأكسجين اللازم لإسعاف المرضى.

العربات التي تجرها الحمير باتت شائعة في القطاع وتحولت لوسيلة نقل أساسية في ظل فقدان الوقود للسيارات.

كما تستخدم هذه العربات لحمل أمتعة المتجهين نحو معبر رفح الحدودي مع مصر، بعد أن بدأ العشرات من حاملي جوازات السفر الأجنبية المحاصرين مغادرة القطاع.

العربات التي تجرها الحمير باتت أيضا الوسيلة الوحيدة لنقل العبوات والقناني المليئة بالمياه بسبب توقف المحطة الوحيدة التي تضخ المياه في القطاع بسبب فقدان الوقود.

وحتى العائلات التي تفر من جحيم الغارات من شمال القطاع إلى جنوبه، ليس لديها سوى العربات التي تجرها الحمير للنجاة بحياتها.