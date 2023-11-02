القسام تستهدف دبابة والاحتلال يعلن مقتل 17 جنديا منذ الغزو البري

قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها استهدفت دبابة وجرافتين إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105".

وأوضحت القسام أنها استهدفت دبابة حولها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك بقذيفة "الياسين 105".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنود من الكتيبة 7007 خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه منذ بداية العملية البرية إلى 17 جنديا.

في الأثناء، دوت صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية بغلاف قطاع غزة صباح اليوم.

و كان أبو عبيدة الناطق الرسمي لكتائب القسام قال -الثلاثاء الماضي- "تمكن مجاهدونا من الالتحام مع قوات العدو في كل نقاط التقدم وتدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن بقذائف الياسين المضادة للدروع، كما تمكنوا أيضا من قتل وإصابة عدد كبير من جنود العدو خلال الاشتباكات".

وأفاد مراسل الجزيرة باستمرار الاشتباكات العنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة في المحورين الجنوبي الغربي والجنوبي الشرقي من مدينة غزة، وقالت مراسلة الجزيرة إن غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت أجزاء متفرقة من القطاع.

وتركز القصف الإسرائيلي خلال الساعات الماضية في محيط مستشفى القدس في تل الهوا، ومخيم الشاطئ وحي النصر والشيخ رضوان، وطال قصف كثيف شرق خان يونس جنوبي القطاع.

ومنذ فجر الثلاثاء، تصاعدت الاشتباكات والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي كتائب القسام والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على غزة، قتل خلالها أكثر من 8796 فلسطينيا، بينهم 3648 طفلا، وأصاب 22219، كما قتل 126 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.