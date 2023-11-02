جيش الاحتلال يقر بمعارك ضارية في غزة وارتفاع قتلاه إلى 332

قال الجيش الإسرائيلي -اليوم الخميس- إنه يخوض معارك ضارية في قطاع غزة في مواجهة المقاومة الفلسطنيية، مضيفا أنه قصف 12 ألف هدف في القطاع منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد الناطق العسكري الإسرائيلي بأن العملية العسكرية في غزة تتقدم وفق المخطط لها، وأن الجيش يعمل على تعميقها.

وكشف أن عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء عملية طوفان الأقصى ارتفع إلى 332 قتيلا، مؤكدا أن عدد المخطوفين في غزة ارتفع إلى 242 شخصا.





وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ضرب أهداف كثيرة تابعة لحزب الله اللبناني.

من جهته أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل أحد مقاتليه ليرتفع عدد الشهداء في صفوفه منذ اندلاع حرب إسرائيل على غزة إلى 50 شهيدا.

وصباح اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في الحرب التي تجري في غزة، مما يرفع عدد الجنود القتلى منذ يومين إلى 17 قتيلا.





ومنذ فجر أول أمس الثلاثاء، تصاعدت الاشتباكات والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في مناطق عدة شمال غزة، وعند معبر إيريز الفاصل بين شمال القطاع وإسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على قطاع غزة، استشهد خلالها أكثر من 8805 فلسطينيين، أغلبهم أطفال ونساء، وأصيب نحو 22 ألفا و219 شخصا، كما استشهد 132 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.