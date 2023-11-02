شاهد.. آثار قصف القسام مستوطنة كريات شمونة

بثت قناة الجزيرة مشاهد من آثار القصف الذي استهدف مستوطنة كريات شمونة قرب حدود لبنان.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان مسؤوليتها عن قصف كريات شمونة، مشيرة إلى أنها استهدفت المستوطنة ومحيطها بـ12 صاروخا "ردا على مجازر الاحتلال بحق أهلنا".

وأظهرت المشاهد نيرانا مشتعلة في مستوطنة كريات شمونة.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن عشرات الصواريخ أطلقت من لبنان على الجليل، مؤكدة وقوع إصابة مباشرة في كريات شمونة.

وبحسب مراسل الجزيرة، فقد طلبت بلدية كريات شمونة من السكان التزام الملاجئ للاشتباه بتسلل مسيّرات إلى منطقة الجليل الأعلى.