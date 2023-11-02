زلزال يضرب الشطر الإندونيسي من جزيرة تيمور

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر الشطر الإندونيسي من جزيرة تيمور صباح اليوم الخميس، حسب ما أفاد به المرصد الأميركي للزلازل.

وقال المرصد إن مركز الزلزال يقع غرب الجزيرة قرب مدينة كوبانغ على عُمق 36 كلم.

وأدى الزلزال لسقوط حطام بعض المباني في المدينة التي هرع كثير من سكانها إلى الشوارع. ولم ترد في الحال أنباء عن سقوط ضحايا.

من جهتها، قالت وكالة الرصد الزلزالي الإندونيسية إن قوة الزلزال بلغت 6.6 درجات.

وأضافت الوكالة إن مركز الزلزال كان على عمق 25 كيلومترا تحت سطح البحر، وعلى بعد 15 كيلومترا من مدينة كوبانغ، عاصمة الإقليم. ورجحت حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن سكان مدينة كوبانغ الواقعة في غرب الجزيرة شعروا بالزلزال بقوة.

يذكر أن تيمور جزيرة مقسّمة بين شطر غربي يُعد جزءا من الأراضي الإندونيسية، وشطر شرقي تقوم عليه تيمور الشرقية وهي دولة مستقلة ذات سيادة.





حزام النار

وتتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار"، وهو منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين في المحيط الهادي.

ويوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات مقاطعة جاوة الغربية المكتظة بالسكان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص.

ويوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2004، تسبب زلزال كبير قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية في حدوث تسونامي في المحيط الهندي، مما أدّى إلى مقتل أكثر من 230 ألف شخص في دول عدة في مقدّمها سريلانكا والهند وتايلند.