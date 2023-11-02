روسيا: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها في الدفاع عن النفس

قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إنه "ليس من حق إسرائيل الدفاع عن النفس في الصراع الحالي، لكونها دولة احتلال".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيبينزيا، الأربعاء، أمام الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.

وأكد نيبينزيا دعوة بلاده إلى "وقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط ومنع الأزمة من اجتياح المنطقة بأكملها. وإلا فإن الصراع لن يتوقف أبدا".

ودعا المندوب الروسي إلى السماح للوسطاء بالعمل على إيجاد حل دبلوماسي، بما في ذلك الإفراج السريع عن المحتجزين.

وشدد نيبينزيا على أن "إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي، لأنها دولة احتلال."

ولفت إلى أن الأمم المتحدة ليس لها الحق في أن تعطي إسرائيل تفويضا مطلقا للقيام بعملية برية في غزة.

واتهم المندوب الروسي الولايات المتحدة بالسعي إلى "دفع مجلس الأمن نحو إضفاء الشرعية على العملية البرية الإسرائيلية في غزة".

وأكد أن مجلس الأمن الدولي لا يملك صلاحية إعطاء مثل هذا التفويض المطلق.

وأوضح أن روسيا تدين قتل المدنيين الإسرائيليين والأجانب، لكن لا يمكنها غض الطرف عن الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على قطاع غزة أحدثت دمارا هائلا، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 8805، وإصابة الآلاف، كما تسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.