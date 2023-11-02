أعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم الخميس أن مقاتليه أسقطوا طائرة إسرائيلية مسيرة عند الحدود الجنوبية للبنان، في حين أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق 3 صواريخ فجر اليوم باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة بجنوبي لبنان.

وأعلن حزب الله عن مهاجمته عددا من المواقع الإسرائيلية مقابل الحدود بالقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة، ومنها موقعا بياض بليدا وحدب البستان ومقر قيادة كتيبة زرعيت، كما هاجم تجمعا للآليات الإسرائيلية قبالة بلدة عيتا الشعب.

وجاء في بيان للحزب أن مقاتليه أسقطوا مسيرة إسرائيلية فوق قريتين على الجانب اللبناني من الحدود، وأضاف أن الصاروخ "أصابها إصابة مباشرة، مما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور".

وهذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي يعلن فيها حزب الله إسقاط مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو، وسط تصاعد الاشتباكات على الحدود بالتزامن التوغل البري لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأقر الجيش الإسرائيلي بأن صاروخ أرض جو أُطلق من لبنان باتجاه إحدى مسيراته. لكنه شكك في تعرض المسيّرة لأضرار.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه رد بضرب الموقع الذي أطلق منه الصاروخ، والجهة التي أطلقته دون أن يذكر اسم حزب الله.

كما أغارت المقاتلات الإسرائيلية على محيط بلدتي رامية والقوزح، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات عدة محاذية لخط الحدود.

وأفادت مصادر بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط بلدتي عيتا الشعب وراميا في القطاع الأوسط من جنوب لبنان بالمدفعية فجر اليوم الخميس.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.