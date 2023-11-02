تونس.. تأجيل التصويت على قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل

أعلن رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، أمس الخميس، تأجيل جلسة التصويت على مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل إلى اليوم الجمعة.

وقال بودربالة -خلال جلسة مسائية للبرلمان مخصصة للتصويت على القانون- إن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد "أوصاه بأن يبلغ النواب بتأجيل الجلسة، نظرا لما يمثله مقترح القانون من آثار سلبية على أمن تونس الخارجي وعلى مصالحها".

وأكد بودربالة أن "هذا الموقف (أي موقف الرئيس) كان بحضور نائبي رئيس المجلس"، وأضاف أنه اختار تمرير الموقف للنواب ليفعلوا ما يرونه مناسبا، وفق تعبيره.

وناقش البرلمان التونسي -أمس الخميس- مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل يعد الأول من نوعه في المنطقة، وسط تظاهر العشرات للمطالبة بالتصويت لصالح القانون، وذلك تزامنا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في أعقاب معركة "طوفان الأقصى".

وأكد بودربالة -في افتتاح الجلسة- أن موقف تونس ثابت من القضية الفلسطينية المركزية للشعب التونسي، والمتمثل في أن فلسطين يجب أن تتحرر، مشددا على أنهم ضد التطبيع وضد الاعتراف بشرعية كيان الاحتلال.

وأضاف بودربالة أن هناك تناغما بين موقف مجلس النواب وموقف الرئيس قيس سعيّد وتطلعات الشعب تجاه مشروع القانون، الذي قدّمه نواب داعمون لسعيّد.

ويجرّم مشروع القانون التواصل بأي شكل من الأشكال مع الاحتلال الإسرائيلي، باستثناء فلسطينيي الداخل، بالإضافة إلى المشاركة بأي أنشطة تقام على أراض يسيطر عليها الاحتلال.

ويوجه مشروع القانون تهمة الخيانة العظمى إلى كل من "تخابر مع إسرائيل" ويعاقب مرتكب جريمة التطبيع بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين 6 و12 عاما، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار (نحو 30 ألف يورو).

⭕️ تظاهر عشرات التونسيين في وقفة أمام مجلس نواب الشعب، للمطالبة بالتصويت لصالح تمرير قانون "يجرم" التطبيع مع إسرائيل#تونس #فلسطين pic.twitter.com/J9MIwocM9x — عربي بوست (@arabic_post) November 2, 2023

وقفة شعبية

وفي وقفة أمام البرلمان، تظاهر عشرات التونسيين للمطالبة بالتصويت لصالح تمرير القانون الذي يجرّم التطبيع مع إسرائيل.

وقال غسان بن خليفة عضو الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع إسرائيل -خلال الوقفة- إنهم سيرابطون أمام البرلمان إلى أن يتم سنّ هذا القانون باعتباره انتصارا للقضية الفلسطينية.

وهذه الوقفة هي الثانية هذا الأسبوع، فقد تظاهر -الاثنين الماضي- العشرات أمام البرلمان احتجاجا على تأجيل مناقشة مشروع القانون.

وكانت تونس أعلنت -أغسطس/آب الماضي- بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بتجريم التطبيع مع إسرائيل.