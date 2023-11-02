تفاعل واسع بأوروبا مع حملة "أطفئوا الأضواء" التضامنية مع غزة

شهد اليوم الأول من حملة "أطفئوا الأضواء" التضامنية مع سكان قطاع غزة تفاعلا واسعا في 10 دول أوروبية، وذلك بإطفاء أضواء المنازل وإشعال الشموع ونشر صور التفاعل عبر الوسم (الهاشتاغ) الموحد للحملة على منصة "إكس".

وبالتزامن مع بدء الحملة، خرج آلاف المتظاهرين في المدن والعواصم الأوروبية تنديدا بالعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على يد إسرائيل، وتم خلالها إشعال الشموع ونشر قوائم بأسماء آلاف الشهداء.

كما شهدت الحملة تغطية إعلامية وبثا للفعاليات الاحتجاجية عبر "الجزيرة مباشر" وقنوات فضائية أخرى وعبر حسابات المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام (إيبال)على منصات التواصل.

ومن المقرر أن تستمر حملة "أطفئوا الأضواء" وبشكل يومي من السابعة إلى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي للبلدان، بهدف إظهار التضامن مع سكان غزة، وإرسال نداءات استغاثة عاجلة للرأي العام الدولي.

كما تهدف هذه الحملة للتحذير من كارثة إنسانية بحق آلاف الجرحى القابعين في المستشفيات التي خرج عدد كبير منها عن الخدمة بسبب نفاد الوقود لتوليد الكهرباء.

ومنذ السابع من الشهر الماضي، يشن جيش الاحتلال غارات جوية على القطاع، استشهد خلالها أكثر من 9 آلاف فلسطيني، أغلبهم أطفال ونساء، وأصيب أكثر 32 ألفا، كما استشهد أكثر من 130 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 بالضفة المحتلة، حسب مصادر فلسطينية رسمية.