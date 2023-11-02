أبرز تطورات اليوم الـ26 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ26 من الحرب على قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد جنوده القتلى إلى 16 في الاشتباكات الدائرة مع المقاومة الفلسطينية منذ الثلاثاء.

يأتي ذلك في حين اقترف جيش الاحتلال مجزرة ثانية في أقل من 24 ساعة في مخيم جباليا، كما نفذ صباح الأربعاء مزيدا من الاقتحامات، خاصة في جنين ومخيمها.

وتاليا، أبرز تطورات اليوم 26 من الحرب الإسرائيلية على غزة:

• بوليتيكو عن مسؤول أميركي: الإدارة الأميركية تعتقد أنه لم يتبق لنتنياهو سوى وقت محدود في منصبه

• المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية للجزيرة: ندعو منذ 3 أسابيع وأكثر إلى إيصال المساعدات لمستشفيات غزة ولم ننجح

• قصف إسرائيلي يستهدف حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة بالتزامن مع اشتباكات

• البنتاغون: أوستن يجري محادثات مع وزير الدفاع السعودي والجانبان اتفقا على العمل على منع توسع إقليمي للصراع

• الناطق العسكري الإسرائيلي: سلاح الجو قصف بنى عسكرية ومنصة إطلاق صواريخ مضادة للدروع لحزب الله اللبناني

• المتحدث العسكري باسم الحوثيين: إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة على أهداف في الكيان الصهيوني

• بايدن: أشكر شركاءنا بالمنطقة، وخاصة قطر، على تسهيل مغادرة الجرحى والأجانب

• هيئة البث الإسرائيلية: الأردن طلب من الولايات المتحدة مؤخرا نشر بطاريات باتريوت على أراضيه

• جوزيب بوريل: نشكر قطر والولايات المتحدة للتوسط في اتفاق إجلاء مصابين ورعايا أجانب، بينهم أوروبيون

• مراسل الجزيرة: تجدد الغارات الإسرائيلية بمحيط مستشفى القدس غرب مدينة غزة.

• المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للجزيرة: أكثر من ثلث مستشفيات غزة و70% من مراكزها الصحية خارج الخدمة

• المفوض العام للأونروا في أول زيارة له إلى القطاع منذ بدء الحرب: لم يسبق لي أن رأيت شيئا مماثلا في غزة

• مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان المستقيل للجزيرة: انتهاكات إسرائيل في حوارة كشفت العجز الأممي

• المفوض العام للأونروا: الوكالة تبقى مع الفلسطينيين في غزة

• مفوضية حقوق الإنسان: لدينا مخاوف من أن الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا ترقى لجرائم حرب

• مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية مكثفة على منطقة تل الهوى غرب مدينة غزة.

• المدير الإقليمي لأطباء بلا حدود للجزيرة: المواد الطبية التي تدخل القطاع لا تكفي إلا لبضعة أيام

• القسام: دمرنا دبابة صهيونية متوغلة بمحور جنوب غزة بقذيفة الياسين 105

• المتحدث العسكري الإسرائيلي: تصفية قائد وحدة الصواريخ المضادة للدروع لحماس تؤثر على سير المعركة

• القسام تعرض مشاهد لإسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة راجلة شرق بيت حانون

• الديوان الأميري القطري: الأمير تميم بن حمد آل ثاني بحث مع ملك الأردن عبد الله الثاني دفع الجهود الدبلوماسية لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

• مراسل الجزيرة: القوات الإسرائيلية تلقي قنابل مضيئة بسماء قطاع غزة

• الديوان الملكي الأردني: الملك يدعو لدى لقائه أمير قطر المجتمع الدولي للضغط لوقف إطلاق نار فوري بغزة

• الخارجية الأميركية: بلينكن يزور إسرائيل والأردن الجمعة

• إعلام إسرائيلي: اشتباه باختراق طائرات شراعية منطقة زيكيم

• 8 شهداء بقصف إسرائيلي لمنزل بمخيم النصيرات

• البيت الأبيض: لا خطط لنشر قوات أميركية على الأرض في غزة

• أيرلندا تندد بمجزرة جباليا

• وزير الدفاع الإسرائيلي: لهذه الحرب ثمن باهظ

• العفو الدولية قلقة إزاء حجب المحتوى المؤيد لفلسطين

• 3 شهداء في قصف إسرائيلي على خان يونس

• إطلاق قنابل ضوئية شمال غزة وقصف بمحيط أبراج الفيروز

• الإعلام الحكومي في غزة: 10 آلاف شهيد ومفقود جراء المجازر

• النرويج تدعو لوقف إطلاق النار في غزة فورا

• بايدن يتعهد بمواصلة العمل لإخراج مواطنين أميركيين من غزة

• القسام تبث مشاهد لهجوم مقاتليها على آليات إسرائيلية

• ارتفاع قتلى الجيش الإسرائيلي بغزة إلى 16

• قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف منازل شرقي مخيم النصيرات

• شهداء وجرحى بغارات جديدة على جباليا وخان يونس

• وكيل أمين عام الأمم المتحدة يحذر من تداعيات عالمية لحرب غزة

• صفارات الإنذار تدوي في مستوطنتين بغلاف غزة

• القسام تعلن تدمير دبابتين للاحتلال في بيت حانون

• الأونروا: ما يحدث في غزة تهجير قسري

• عشرات الشهداء والجرحى إثر قصف مخبز في حي النصر بغزة

• الجهاد الإسلامي تندد بمجزرة جباليا الثانية

• سرايا القدس تقصف بعشرات الصواريخ آليات الاحتلال المتوغلة بغزة

• الصحة العالمية: دخول الوقود فورا إلى غزة مسألة حياة أو موت

• ميقاتي: الوقت ينفد لمنع الحرب على غزة من التأثير على لبنان والشرق الأوسط

• مراسل الجزيرة: أكثر من 300 من حمَلة الجوازات الأجنبية غادروا غزة

• كتائب القسام: اشتباكات بين مجاهدينا وقوة راجلة صهيونية في منطقة العطاطرة بغزة

• وزير الدفاع الإسرائيلي: نواصل بكل قوة التقدم في عمليتنا وندفع الثمن كما يحدث بأي قتال

• الخارجية الأردنية: استدعاء السفير الأردني في إسرائيل تعبير عن موقف البلاد الرافض للحرب المستعرة بغزة

• وزير الخارجية الإيراني: لا يُسمح لواشنطن أن تطلب من الآخرين ضبط النفس وهي تقف مع النظام الصهيوني

• صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نتيف هعسراه شمال قطاع غزة

• حزب الله يستهدف بـ3 صواريخ موقع بياض بليدا الإسرائيلي بالقطاع الأوسط من جنوب لبنان

• القناة 12 الإسرائيلية: ارتفاع قتلى الجيش بغزة إلى 15

• القسام: نفذنا هجوما داخل موقع "أبو مطيبق" العسكري شرق المحافظة الوسطى بغزة وأسقطنا برج المراقبة

• كتائب القسام: باغتنا قوة راجلة صهيونية غرب إيريز وأجهزنا على 3 جنود من المسافة صفر

• هنية: أقول للأعداء إنكم هُزمتم يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول الماضي) وفي توغلكم البري المتعثر

• كتائب القسام: تمكنا من تدمير 4 آليات والإجهاز على قوة راجلة في بيت حانون

• غوتيريش "يشعر بالفزع" من استشهاد عدد كبير من النساء والأطفال بغزة

• كتائب القسام تعلن قصف قاعدة "رعيم" العسكرية

• كتائب القسام: عدد قتلى جيش الاحتلال أكبر مما يعلنه

• ظروف قاهرة تواجه فرق الدفاع المدني بسبب القصف المستمر لقطاع غزة

• الناطق باسم حماس: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة

• المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: الهجمات الإسرائيلية انتهاك لمبادئ القانون الدولي

• 8796 شهيدا منذ بداية العدوان على غزة

• ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ أمس إلى 13

• عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي لمربع سكني في مخيم جباليا

• مدير المستشفيات في غزة: قدمنا لمصر قائمة بمئات الجرحى المستحقين للعلاج في الخارج

• مدير هيئة المعابر في غزة: 81 جريحا سيغادرون غزة إلى مصر

• الأطباء والمسعفون في قطاع غزة يعملون في ظروف قاسية

• كتائب القسام تبث صورا لقصف صاروخي استهدف مدنا ومستوطنات إسرائيلية

• تحذير من كارثة وشيكة في مستشفى الشفاء

• عضو بالمكتب السياسي لحماس: قوات الاحتلال لا تعنيها سلامة الأسرى في غزة

• أكثر من 52 ألف رضيع يواجهون خطر الموت في غزة

• المرشد الإيراني: على الدول الإسلامية أن توقف تصدير النفط والمواد الغذائية لإسرائيل

• مقتل 7 من المحتجزين لدى كتائب القسام في مجزرة جباليا

• نتنياهو: تكبدنا خسائر مؤلمة في غزة

• الاتصالات والإنترنت تنقطع مجددا بالكامل في قطاع غزة

• وسائل إعلام إسرائيلية: 12 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ أمس

• مسيرة لكتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية بقذيفة مضادة للأفراد

• الجيش الإسرائيلي: خسائرنا في غزة مؤلمة

• جرحى فلسطينيون وحملة جنسيات أجنبية سيغادرون غزة إلى مصر

• إحباط هجوم على قاعدة التنف الأميركية بسوريا

• مصدر لرويترز: قطر تتوسط في اتفاق لفتح معبر رفح اليوم

• إسرائيل تنشر سفنا بالبحر الأحمر إثر هجمات بالمسيرات والصواريخ

• كتائب القسام تدمر آلية إسرائيلية شرق حي الزيتون بغزة

• وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل الجنود في غزة ضربة مؤلمة

• الجيش الإسرائيلي يتحدث عن إسقاط صاروخ أرض جو أطلق من لبنان

• اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال جنوب حي الزيتون بغزة

• 3 شهداء في قصف إسرائيلي على مخيم جنين

• ارتفاع حصيلة ضحايا القصف على خان يونس

• الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 9 جنود آخرين في معارك غزة

• استشهاد فلسطيني جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين

• انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

• استشهاد 5 فلسطينيين في خان يونس وقطع الاتصالات بجنوب غزة

• كولومبيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل

• اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال في جنين

• بايدن: سأواصل دعم ممر آمن لمدنيي غزة الباحثين عن الأمان

• حكومة تشيلي تستدعي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور

• الخارجية الأميركية: بلينكن والرئيس الإسرائيلي بحثا مواصلة العمل لإعادة "الرهائن"

• الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفا جويا في منطقة البحر الأحمر

• البنتاغون: وزير الدفاع شدد في اتصال مع نظيره الإسرائيلي على منح الأولوية لسلامة المدنيين

• رئيس وزراء أسكتلندا: ما حدث في مخيم جباليا استخفاف صارخ بحياة الناس ويجب التنديد به بشكل قاطع

• شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا

• وزارة الصحة بغزة: ساعات تفصلنا عن توقف المولد الكهربائي في مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي

• بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

• نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الحرب في تل أبيب لتقييم الوضع

• قصف مدفعي إسرائيلي واشتباكات ضارية شرق خان يونس