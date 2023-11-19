قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن جماعات المقاومة في المنطقة تضبط الضغط "بذكاء" على إسرائيل وداعميها، مكررا تحذيره من فتح جبهات جديدة في الحرب الحالية إذا استمرت المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وتحدث عبد اللهيان -وفقا لما أوردته وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الأحد- عن خطوات "الضغط" على إسرائيل، وقال إن "جماعات المقاومة لا تزال لديها قدرات لم تستخدمها بعد".

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن المنطقة قد تشهد ظروفا جديدة و"فتح جبهات جديدة في الحرب إذا استمرت الجرائم والمجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة ولم تنجح الجهود لوقفها".

وقال "نشهد المرحلة الأولى من اتساع نطاق الحرب بغزة عبر مجموعات مقاومة تقرر بنفسها دعم فلسطين".

وأضاف أن المقاومة في سوريا والعراق واليمن إضافة إلى جبهة لبنان تشهد إجراءات لدعم الشعب الفلسطيني، وفق تعبيره، مضيفا أن الجهود الدبلوماسية تركز على وقف العدوان الإسرائيلي وإرسال المساعدات ومنع التهجير القسري للفلسطينيين.

ومنذ بدء الحرب على غزة، حذرت إيران مرارا من أن استمرار "الإبادة" التي ترتكبها إسرائيل سيؤدي إلى اتساع نطاق الحرب في المنطقة، وأكد عبد اللهيان أن الولايات المتحدة "لن تسلم من هذه النيران".

ولليوم الـ44، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 12 ألفا و300 قتيل فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء.