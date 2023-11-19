هنية يطالب لجنة المتابعة العربية والإسلامية بالاجتماع لوقف الحرب

طالب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية لجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر القمة العربية والإسلامية بعقد اجتماع عاجل لبحث وقف الحرب وكسر الحصار عن قطاع غزة.

وبحسب ما أفاد بيان صادر عن حركة حماس مساء أمس السبت، أجرى هنية اتصالات مع عدد من القادة والمسؤولين على المستويين الإقليمي والدولي إثر ارتكاب الجيش الإسرائيلي "مجازر وحشية" في مدارس إيواء المدنيين بالفاخورة في مخيم جباليا وتل الزعتر شمالي قطاع غزة.

وأكد هنية خلال الاتصالات على أهمية عقد اجتماع عاجل للجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر القمة العربية والإسلامية لبدء تنفيذ قراراتها المتعلقة بوقف العدوان وكسر الحصار عن قطاع غزة.

كما أكد على ضرورة التحرك السريع لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية التي صدرت مؤخرا، والتي تطالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وحماية المستشفيات.

يذكر أن زعماء الدول العربية والإسلامية دعوا في البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة بالعاصمة السعودية الرياض في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى وقف الحرب على قطاع غزة، ورفض وصف الحرب الانتقامية الإسرائيلية بأنها دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.

ويشن الجيش الإسرائيلي لليوم الـ44 حربا مدمرة على غزة خلفت 12 ألفا و300 شهيد -بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة- فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء أمس السبت.