مقتل شخص في استهداف إسرائيلي لقافلة منظمة أطباء بلا حدود

قالت منظمة أطباء بلا حدود الدولية إن أحد أقارب موظفيها قتل وأصيب آخر في هجوم استهدف سيارتين لأطباء من المنظمة أثناء إجلاء موظفين تابعين لها وعائلاتهم أمس السبت.

وأضافت المنظمة الدولية -التي تتخذ من فرنسا مقرا لها- في منشور مقتضب على منصة "إكس" إن القافلة كانت تحاول إجلاء 137 شخصا من موظفي المنظمة الفلسطينيين وعائلاتهم من مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

Two Doctors Without Borders cars were deliberately hit, killing one MSF staff’s family member and injuring another. We are calling for an immediate ceasefire, which is the only way for corridors to be implemented in order to safely evacuate trapped civilians. #Gaza — Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières (@MSF_canada) November 19, 2023

ودعت المنظمة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرة إلى أنه السبيل الوحيد لتوفير طريق لإجلاء المواطنين المحتجزين بأمان.

وبحسب المنشور "تدين منظمة أطباء بلا حدود هذا الهجوم المتعمد على قافلة تنقل موظفيها، مما أسفر عن مقتل شخص وجرح آخر"، دون مزيد من التفاصيل.

Doctors Without Borders condemns deliberate attack on a convoy transporting staff, resulting in one death and one injury. #Gazahttps://t.co/ye8AMtKXer — Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières (@MSF_canada) November 19, 2023

وأمس السبت، كتبت المنظمة الإنسانية في منشور على منصة إكس "آلاف المدنيين في مدينة غزة المحاصرين بسبب أيام من القتال المتواصل يتعرضون لخطر الموت، بمن في ذلك أكثر من 100 من موظفي المنظمة وعائلاتهم".

وفي وقت سابق السبت، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن أكثر من 500 مريض وجريح أنهكهم الجوع والعطش والألم أجبرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي على الخروج من مجمع الشفاء الطبي، لكي يلاقوا مصيرهم في الشوارع وهم في أمس الحاجة إلى الرعاية الصحية والطبية الفائقة، ولا سيما أن أغلبيتهم من أصحاب الحالات الخطيرة.

وفجر الأربعاء الماضي اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء بعد حصاره لأيام، حيث يضم مدنيين نزحوا عن ديارهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بالمنطقة.

ولليوم الـ44 يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت 12 ألفا و300 شهيد -بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة- فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء أمس السبت.