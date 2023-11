مقتل شخص في استهداف إسرائيلي لقافلة منظمة أطباء بلا حدود

قالت منظمة أطباء بلا حدود الدولية إن أحد أقارب موظفيها قتل وأصيب آخر في هجوم استهدف سيارتين لأطباء من المنظمة أثناء إجلاء موظفين تابعين لها وعائلاتهم أمس السبت.

وأضافت المنظمة الدولية -التي تتخذ من فرنسا مقرا لها- في منشور مقتضب على منصة "إكس" إن القافلة كانت تحاول إجلاء 137 شخصا من موظفي المنظمة الفلسطينيين وعائلاتهم من مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

Two Doctors Without Borders cars were deliberately hit, killing one MSF staff’s family member and injuring another.

We are calling for an immediate ceasefire, which is the only way for corridors to be implemented in order to safely evacuate trapped civilians. #Gaza

