مدير مقبرة عسكرية إسرائيلية: نستقبل جنازة كل ساعة ودفنّا 50 جنديا في يومين

كشف مدير مقبرة عسكرية إسرائيلية عن أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في المعارك التي تدور في قطاع غزة كبير، مؤكدا أن 50 جنديا دفنوا في المقبرة التي يعمل فيها خلال اليومين الماضيين.

وأكد مدير مقبرة "جبل هرتزل العسكرية" ديفيد أورن باروخ -في مقطع فيديو نشرته وزارة الأمن الإسرائيلية أمس السبت- أن المقبرة تستقبل عددا كبيرا من القتلى بمعدل جنازة كل ساعة أو كل ساعة ونصف الساعة.

وقال باروخ "نحن نمر الآن بفترة صعبة جدا، هناك جنازة كل ساعة، أو ساعة ونصف الساعة. يفترض مني أن أفتح عددا هائلا من القبور. فقط في مقبرة جبل هرتسل دفنا 50 جنديا خلال 48 ساعة".

وأوضح أن عمله ينصَبُّ على تجهيز القبور لقتلى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والعناية بها.

"أكثر من 50 قــتـ ـيلًا في 48 ساعة".. عامل مقـ ــبرة إسرائيلية يكشف عن تزايد حالات الدفن في مقـ ـبرة هارهيرتسل العسكرية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/PxAe5eDDZU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 19, 2023

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن -أمس السبت- مقتل 6 من ضباطه وجنوده وإصابة 7 آخرين بجروح خطرة في غزة، في حين أعلنت كتائب القسام عن تمكنها من قتل وجرح عدد من الجنود، وتدمير 17 آلية إسرائيلية كليا أو جزئيا في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يخوض قتالا ضاريا مع أعداد كبيرة من المقاتلين من كتيبة مركزية لكتائب القسام في حي الزيتون وجباليا.

وأفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى في غزة منذ بداية التوغل البري في القطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 58.

وارتفع بذلك عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن رسميا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه إلى 375 قتيلا.