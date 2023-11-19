لولوة الخاطر تلتقي وزير خارجية مصر لبحث الأوضاع في غزة

تلتقي وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة الخاطر -اليوم الأحد- وزير الخارجية المصري سامح شكري، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك بين مصر وقطر، والوضع في قطاع غزة والجهود الرامية لوقف إطلاق النار.

كما يبحث الطرفان خلال اللقاء تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة والمعاناة الإنسانية القاسية والخطيرة التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع المحاصر.

وكانت وزارة الخارجية القطرية دانت المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي -أمس السبت- عندما قصف مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وطالبت الخارجية القطرية بإجراء تحقيق دولي عاجل بهذا الشأن.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة منذ نحو شهر ونصف الشهر، وقد أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة -أمس السبت- استشهاد أكثر من 200 فلسطيني في قصف استهدف مدرستي الفاخورة وتل الزعتر.

وقد أدى العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لاستشهاد أكثر من 12 ألف فلسطيني، أغلبهم أطفال ونساء، كما أدى لإصابة أكثر من 29 ألفا آخرين.