كتائب القسام تعلن قتل 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد أن مقاتليها تمكنوا من قتل 6 جنود إسرائيليين في منطقة جحر الديك جنوب شرقي قطاع غزة، فيما اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 5 من جنوده وضباطه في معارك بغزة.

وقالت "القسام" في بيان مقتضب أصدرته اليوم إن مقاتليها "أجهزوا على 6 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل 5 من جنوده وضباطه بمعارك شمال غزة، بينهم ضابط برتبة رائد.

وكانت كتائب القسام أعلنت -أمس السبت- عن تمكنها من قتل وجرح عدد من الجنود وتدمير 17 آلية إسرائيلية كليا أو جزئيا في غزة، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت أيضا مقتل 6 من ضباطه وجنوده وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك المحتدمة في القطاع.





وقال الجيش الإسرائيلي إنه يخوض قتالا ضاريا مع أعداد كبيرة من المقاتلين من كتيبة مركزية لكتائب القسام في حي الزيتون وجباليا.

كما أعلن في بيان توسيع عمليته البرية إلى حي الزيتون شرقي مدينة غزة ومنطقة جباليا شمالي القطاع، مؤكدا استهداف قواته المتوغلة من جانب مقاتلين فلسطينيين.

وأفاد مراسل الجزيرة أمس السبت بارتفاع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى في غزة منذ بداية التوغل البري في القطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 58.

وبمقتل الجنود والضباط اليوم الأحد يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن رسميا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه إلى 380 قتيلا.