فيدان: قرار كسر حصار غزة يتطلب موقفا إسلاميا موحدا

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده تبذل ما في وسعها من أجل وقف الحرب وإدخال المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة، لكنه أكد ضرورة وجود موقف عربي إسلامي موحد لكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.

وأضاف فيدان في مقابلة خاصة مع الجزيرة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والشعب التركي وكافة الأحزاب السياسية في البلاد معنيون بما يجري في غزة، غير أن التحركات الفردية لن تحقق النتائج المطلوبة.

وأكد الوزير التركي أن القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض مؤخرا تمثل تحولا مهما بالنسبة للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تفعيل ما صدر عنها من قرارات يتطلب موقفا جماعيا.

وقال إن بلاده يمكنها قطع العلاقات مع إسرائيل وإنها سبق أن فعلت ذلك، بيد أن الأمر في الوقت الراهن يتطلب قطعا جماعيات للعلاقات وضغوطا من كافة الدول الإسلامية حتى تحقق النتائج المرجوة.

كما قال فيدان إن العلاقات مع إسرائيل بعد الحرب الأخيرة لن تكون أبدا كما كانت قبلها، مؤكدا أن تقارب أنقرة مع تل أبيب قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان جزءا من حركة تطبيع سادت المنطقة كلها.

وأضاف "نحن نريد المساهمة في استقرار المنطقة وتنمية اقتصادها وتقويتها لكن من خلال حل قضية فلسطين وعلينا أن ندرك أنه لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل دون حل الدولتين".

وأكد فيدان أنه "لا يمكن التعامل مع إسرائيل بعد كل هؤلاء الشهداء في غزة"، وأن عدم الوصول لحل الدولتين "يعني مزيدا من الحروب في المنطقة"، حسب قوله.





كسر الحصار

وفيما يتعلق بكسر الحصار بالقوة، قال فيدان إن هناك تحركات دبلوماسية مع كافة الأطراف الدولية لإنهاء الحصار، ووقف القتل الإسرائيلي الممنهج، لكنه أكد أيضا وجود تحركات غير معلنة.

وعن سبب عدم تحرك الدول العربية والإسلامية لكسر الحصار رغم ما اتخذ في القمة من قرارات، جدد فيدان التأكيد على أن اتخاذ هذه الخطوة بالقوة يتطلب تعاون كافة الدول، في إشارة إلى أن هذا الأمر لم يتوفر حتى الآن.

وقال إن المصريين يبذلون ما في وسعهم لإدخال المساعدات لكنهم في الوقت نفسه يحتاجون تنسيقا معينا مع إسرائيل من أجل إدخال المساعدات، مشيرا إلى أن هذا التنسيق متوقف في الوقت الراهن.

ومع ذلك، فقد أكد أن مصر بإمكانها قول وفعل ما تريد إن هي قررت كسر الحصار بالقوة، لكنه قال إن القاهرة لديها حساسيات مهمة وإنها تعمل مع دولة قطر والسعودية وغيرهما من أجل إيصال المساعدات.

وأعرب عن أمله في أن تسفر اجتماعات ولقاءات اللجنة السباعية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية في التوصل لقرارات مهمة لوضعها موضع التنفيذ.

واعتبر فيدان أن هذه اللجنة تمثل تحولا مهما لأنها الأولى من نوعها التي تشكلها منظمة التعاون الإسلامي، وقال إنها ستجري لقاءات قريبا في موسكو وبكين ولندن، لبحث وقف القتال، مشددا على أن ردة الفعل الإسلامية ليس لها سقف لكنها تتطلب موقفا وقرارا جماعيا لكي تكون مؤثرة.

وعن الموقف الأميركي والغربي من الحرب، أكد فيدان أن الغرب يقبل بما يتعرض له سكان غزة من ظلم وقتل، وأن هذا القبول ستكون له تداعيات كبيرة على موقف العالم الإسلامي مع الولايات المتحدة والغرب.

لا بد من موقف جماعي

وبخصوص تشكيل تحالف من الدول المناهضة لإسرائيل، بقيادة أنقرة، قال وزير الخارجية التركي "نحن نفكر في هذا الأمر، لكننا نعرف أن هناك دولا محيطة بفلسطين وأخرى عربية معينة عليها أن تشارك وأن تتحرك وبعدها نعمل مع الأفارقة والآسيويين وأميركا اللاتينية وربما روسيا والصين".

وعن الاجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في أنقرة، قال فيدان "لقد تحدثت معه مطولا وبصراحة وقلت له كل ما يجب أن يقال، وأبلغته أن تركيا تريد إيقاف الحرب فورا وبشكل دائم مع إدخال المساعدات، وأكدت له أننا لا نقبل بتهجير سكان غزة، لكننا لم نتفق لأن الأميركيين يقفون مع إسرائيل بشكل قوي في مواصلة الحرب".

ومع ذلك، قال فيدان إن بلينكن "أظهر تجاوبا في موضوع المساعدات، وقطعنا شوطا لكنهم يرفضون وقف القتال"، مضيفا "إذا استمرت أميركا في دعمها وسكوتها عن القتل فإن العالم سيواجه أزمة أكبر".

ورفض فيدان الحديث عن مستقبل غزة بعد الحرب، وقال إن الحديث لا بد وأن يكون عن وقف القتال والشروع في حل الدولتين لأنه لا حل للصراع دونه، مؤكدا أن غزة "ليست لديها مشكلة إدارة وإنما مشكلة احتلال يدمر كل ما فيها ويحيل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة".

أما عن مستقبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فقد أكد الوزير التركي أنها حركة تحررية وليست إرهابية، وأن بلاده ليست معنية بما يطلقه الغرب من تصنيفات، وقال إنه عندما يتم حل الصراع ستكون حماس جزءا من الحياة السياسية كأي حزب آخر.





جهود قطرية لا تصدق

وعن الجهود التي تبذلها قطر خلال الأزمة الحالية، قال فيدان إن الدوحة تحركت بسرعة وبشكل لا يصدق، وكان لها دور مهم جدا بين حماس وإسرائيل، مؤكدا أن أنقرة تتواصل مع الدوحة على كافة المستويات وأنها تدعم كل ما تقوم به من جهود.

وختم فيدان بالقول إن أهل غزة ليسوا وحدهم وإن بلاده ستواصل العمل ونقل الجرحى إلى أراضيها لتقديم العلاج لهم، وستعمل على حشد العالم كله في صفهم، مؤكدا أن ما سال من دماء "حرك دولا كثيرة ضد الظلم والإمبريالية الغربية ودفع آخرين للتحرك من أجل محاكمة إسرائيل دوليا".