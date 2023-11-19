شهادات مؤلمة من مستشفى كمال عدوان في غزة عقب تعرضه للقصف

أظهرت مشاهد، وثقها صحفي لصالح الجزيرة، الدمار الذي لحق بغرفة للعناية المركزة بقسم الأطفال في مجمع كمال عدوان الطبي شمال قطاع غزة، وذلك عقب سقوط قذيفة صاروخية إسرائيلية عليه بشكل مباشر الليلة الماضية.

وتتضمن الصور شهادات من أمهات الأطفال المرضى والجرحى جراء القصف، وقالت سيدة "كنت أنا وابني في غرفة العناية وفجأة سقطت علينا أجزاء من السقف، وأصبت في رأسي وقدمي ويدي، لا ذنب لنا فيما يحصل، وطفلي مريض كما أصيب بجروح".

وتحدثت سيدة أخرى عن القصف قائلة "نحن نعيش في ظروف مأساوية والاحتلال يرمينا بمواد سامة، جئت مع ابنتي إلى غرفة العناية المركزة في القسم، وتعرضنا للقصف، وأصيبت أم طفلة كانت بجوارنا".

وقال مدير أقسام الأطفال في المستشفى الدكتور حسام أبو صفية إن "غرفة العناية المركزة تعرضت للقصف الإسرائيلي وكان فيها 3 أطفال، وكان القصف بشكل مباشر، وعندما دخلنا للغرفة بعد القصف وجدنا الأطفال أسفل السرير، بينهم إصابة بجراح خطيرة، وهناك أمهات مصابات أيضا".

وأضاف "نحن نعجز عن وصف ما نعيشه الآن، المستشفى يستقبل إصابات بالعشرات، أكثر من 25 مستشفى بوزارة الصحة خرجت عن الخدمة، ونحن الوحيدون تقريبا ممن يقدمون الرعاية والحضانة للأطفال، ونعمل تحت القصف الذي لم يهدأ ولو لدقيقة واحدة".

وحذر أبو صفية من محاولة الاحتلال إخراج مجمع كمال عدوان الطبي عن الخدمة، مما قد يؤدي إلى "كارثة إنسانية".

يشار إلى أن الغارات الإسرائيلية المكثفة تستهدف مستشفيات غزة المليئة بالجرحى والمرضى والنازحين، مما أدى لخروج معظمها عن العمل بعد نفاد الوقود، في ظل استمرار الاشتباكات العنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محاور ومناطق عدة بالقطاع.