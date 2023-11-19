روسيا تهاجم كييف بطائرات مسيرة وزيلينسكي يعزز الدفاعات الجوية

قالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف إن روسيا شنت عدة موجات من الهجمات بطائرات مسيرة على المدينة -في وقت مبكر الأحد- لليلة الثانية على التوالي، في تصعيد لهجماتها على العاصمة الأوكرانية بعد توقف لعدة أسابيع، في حين أعلن الرئيس الأوكراني خطوات جديدة لتأمين بلاده.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو -عبر تطبيق تلغرام- إن "الطائرات المسيرة التابعة للعدو أُطلقت في مجموعات عديدة وهاجمت كييف في موجات من اتجاهات مختلفة، وفي الوقت نفسه كانت تغير باستمرار من مسارها، ولهذا السبب تم إعلان التحذيرات من الغارات الجوية عدة مرات في العاصمة".

وقال بوبكو إنه وفقا للمعلومات الأولية، أصابت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية ما يقرب من 10 طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد في كييف وضواحيها.

دفاعات جوية

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطوات جديدة لتأمين بلاده، لا سيما تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية خلال الأسابيع المقبلة.

وسيصبح الدفاع الجوي أكثر أهمية في خطط كييف الدفاعية مع اقتراب فصل الشتاء، وتتوقع كييف أن تشن موسكو مزيدا من الهجمات على إمدادات الكهرباء والتدفئة والمياه في أوكرانيا هذا الشتاء.

وذكر الجيش الأوكراني أن البنية التحتية للطاقة في منطقتي زاباروجيا وأوديسا (جنوبي أوكرانيا) تعرضت لهجوم عنيف بطائرات مسيرة روسية، في الساعات الأولى من صباح أمس السبت.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني -عبر قناته على تلغرام- بأنه من بين 38 طائرة مسيرة، تم إطلاقها، تم اعتراض 29 منها.

وفي الوقت ذاته، أحبطت الدفاعات الجوية الروسية هجوما بمسيرة على العاصمة الروسية، أمس السبت، وفقا لما ذكره عمدة موسكو.

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين -عبر قناته على منصة تلغرام- في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أنه في مساء السبت تم صد الهجوم على بوجورودسكي، في المنطقة الإدارية الشرقية لمدينة موسكو.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاع الجوي دمر مسيرة أوكرانية فوق بوجورودسكي.