خشية المقاطعة.. الأفوكادو الإسرائيلي يصبح تشيليا أو كولومبيا في فرنسا

وثقت مشاهد مصورة جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي لجوء عدد من المحال التجارية في فرنسا خلال الأيام الأخيرة إلى إخفاء مصدر بعض المنتجات القادمة من إسرائيل ونسبها إلى بلدان أخرى تزامنا مع حملة المقاطعة العالمية.

🇫🇷🇮🇱FLASH – En explorant les rayons du Lidl de Garges-lès-Gonesse à la recherche d’avocats, deux clients ont été surpris de découvrir une incohérence sur les étiquettes de provenance : initialement indiqués comme venant du Chili, une étiquette cachée derrière révélait que les… pic.twitter.com/wTSZXyv6jC — AlertesInfos (@AlertesInfos) November 18, 2023

وأظهر مقطع فيديو إخفاء أحد المحال التجارية مصدر ثمار الأفوكادو القادمة من إسرائيل وتقديمها على أنها مستوردة من تشيلي، حيث كشف موثق الفيديو عن وجود قطعتين ورقيتين لكتابة نوع وسعر البضاعة، والورقة المخفية تؤكد أن المنتج من إسرائيل.

🇫🇷🥑 FLASH | Alors qu’a eu lieu un appel au #boycott des produits israéliens, des enseignes affichent, par exemple, un avocat originaire du Maroc et/ou d’Israël. pic.twitter.com/EsuGyszINp — Cerfia (@CerfiaFR) November 18, 2023

يأتي ذلك فيما لجأت محال تجارية أخرى إلى طريقة مختلفة من خلال تقديم عروض خاصة على ثمار الأفوكادو كتب عليها "هذا المنتج قادم من المغرب أو إسرائيل أو تشيلي"، لتضليل البائع المقاطع للبضائع الإسرائيلية.

Une femme à #Paris accuse le magasin #Carrefour d’avoir tenté de faire passer des avocats d’Israël pour des avocats de Colombie. La sécurité est intervenue et a vidé le rayon en question. pic.twitter.com/rlHWMFgKn9 — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) November 10, 2023

وقبل أيام، انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر المنصات لسيدة وثقت كيف أخفى أحد فروع شركة كارفور مصدر ثمار الأفوكادو القادمة من إسرائيل وكتب عليها " قادمة من كولومبيا".