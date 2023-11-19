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خشية المقاطعة.. الأفوكادو الإسرائيلي يصبح تشيليا أو كولومبيا في فرنسا

متظاهرون في مدينة تولوز الفرنسية يحملون لافتة تطالب بمقاطعة إسرائيل (الفرنسية)
19/11/2023

وثقت مشاهد مصورة جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي لجوء عدد من المحال التجارية في فرنسا خلال الأيام الأخيرة إلى إخفاء مصدر بعض المنتجات القادمة من إسرائيل ونسبها إلى بلدان أخرى تزامنا مع حملة المقاطعة العالمية.

وأظهر مقطع فيديو إخفاء أحد المحال التجارية مصدر ثمار الأفوكادو القادمة من إسرائيل وتقديمها على أنها مستوردة من تشيلي، حيث كشف موثق الفيديو عن وجود قطعتين ورقيتين لكتابة نوع وسعر البضاعة، والورقة المخفية تؤكد أن المنتج من إسرائيل.

يأتي ذلك فيما لجأت محال تجارية أخرى إلى طريقة مختلفة من خلال تقديم عروض خاصة على ثمار الأفوكادو كتب عليها "هذا المنتج قادم من المغرب أو إسرائيل أو تشيلي"، لتضليل البائع المقاطع للبضائع الإسرائيلية.

وقبل أيام، انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر المنصات لسيدة وثقت كيف أخفى أحد فروع شركة كارفور مصدر ثمار الأفوكادو القادمة من إسرائيل وكتب عليها " قادمة من كولومبيا".

المصدر : الجزيرة