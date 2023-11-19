خبير عسكري: قوات الاحتلال أصبحت صيدا أسهل للمقاومة بعد تطوير الهجوم

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن إسرائيل لم تبدأ مرحلة ثانية من الهجوم البري في قطاع غزة، وإنما طورت هجومها الأولي، مما تسبب في زيادة حجم خسائرها اليومية، لأنها توغلت بشكل أكبر في المناطق السكنية.

وأوضح الدويري -في تحليل للجزيرة- أنه لم يكن هناك فاصل زمني بين المرحلة الأولى والثانية كما هو مفترض في القواعد العسكرية، مؤكدا أن ما جرى هو توسيع للمرحلة الأولى عبر مزيد من التوغل في جنوب شرق وشمال غرب منطقة الزيتون، وكذلك في شمال غرب وجنوب غرب مدينة جباليا ومخيمها.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال توغلت في الإطار الخارجي لمدينة غزة سعيا لبلوغ المدينة القديمة، لكنها اصطدمت بصعوبة الحركة وعدم وجود مساحة للحركة والمناورة داخل المناطق الأكثر كثافة من الناحية السكانية.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تدمير 29 آلية إسرائيلية خلال اليوم الأحد.

ووفق تقرير تفاعلي أعده صهيب العصا، فقد دخلت القسام المعركة بشكل أكبر في الجزء الشمالي من القطاع، وخصوصا في مدينة غزة ومحيطها.

وتشير إعلانات القسام إلى أن القتال يتركز بشدة في مناطق التوام وبيت لاهيا والشيخ رضوان وجباليا وبيت حانون والزيتون.

واستهدفت المقاومة قوة كانت تتحصن في أحد المنازل بمنطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، كما شهدت منطقة الكرامة شمال غرب المدينة قتالا عنيفا اليوم.

وقال الدويري إن "هذه العمليات المتصاعدة ضد قوات الاحتلال تعني أنه بدأ التوغل بشكل أكبر في الأزقة والأماكن السكنية، مما جعله صيدا للمقاومة التي بدأت تخرج له من كل مكان".

وتراجعت قوات الاحتلال في بعض المناطق التي تقدمت فيها وخصوصا في منطقة السرايا جنوب غرب غزة، في حين درات حرب عصابات شرسة من المسافة صفر في منطقة المستشفيات التي اقتحمتها قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية.

وخلص الدويري إلى أن الإعلان عن تدمير 29 آلية خلال اليوم الأحد مقارنة بـ22 آلية تم تدميرها خلال يومي الجمعة والسبت، يعكس تزايد حدة المواجهات، وتؤكد إمساك المقاومة بزمامها حتى الآن.