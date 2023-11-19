خامنئي يدعو الدول الإسلامية لقطع علاقاتها مع إسرائيل "لفترة محدودة"

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي الدول الإسلامية التي لها علاقات سياسية مع إسرائيل إلى قطع هذه العلاقات ولو "لفترة محدودة"، كما أكد أن ما وصفها بهزيمة إسرائيل بحربها على قطاع غزة حقيقة وتشير إلى فشل الدول الغربية، وفق تعبيره.

وقال خامنئي -وفقا لما نقله الإعلام الإيراني الرسمي اليوم الأحد- إن "بعض الحكومات الإسلامية أدانت جرائم الكيان الصهيوني والبعض الآخر لم يفعل ذلك بعد. وهذا غير مقبول".

وأضاف "في الحد الأدنى ينبغي على الحكومات الإسلامية أن تقطع علاقاتها السياسية مع إسرائيل لفترة محدودة"، مكررا دعوته -التي أطلقها قبل أسابيع- للدول الإسلامية حتى تقطع إمداداتها من النفط والمواد الغذائية عن إسرائيل.

وخلال القمة المشتركة لدول منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، التي أقيمت في العاصمة السعودية يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لم توافق دول إسلامية على فرض عقوبات واسعة على إسرائيل كما طلب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وفيما يتعلق بتطورات الحرب الإسرائيلية المستمرة لليوم الـ44، قال خامنئي إن "هزيمة الكيان الصهيوني في غزة حقيقة، ودخول المستشفيات أو بيوت الناس لا يشكل انتصارا، لأن النصر يعني هزيمة الطرف الآخر، وهو ما لم يتمكن الكيان الصهيوني من تحقيقه حتى الآن ولن يتمكن في المستقبل أيضا".

ووفقا للمرشد الإيراني فإن "هذا الفشل يعني فشل أميركا والدول الغربية أيضا".

وأضاف أن "الصهاينة يرون أنفسهم أعلى من جميع الأعراق، وانطلاقا من هذه النزعة قتلوا آلاف الأطفال في غزة دون أن يرجف لهم طرف".

وجاءت تصريحات خامنئي خلال زيارته مركز تطوير القوات الجوية التابع للحرس الثوري الإيراني، حيث جرى الكشف عن الصاروخ "فتاح 2" وهو نسخة جديدة مما تقول طهران إنه أول صاروخ باليستي أسرع من الصوت محلي الصنع.

ويبلغ مدى الصاروخ "فتاح 2" -الذي تم الكشف عن نسخته الأولى في يونيو/حزيران الماضي- 1400 كيلومتر وسرعته أكبر من سرعة الصوت بـ13 إلى 15 مرة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وعرضت إيران اليوم أيضا نسختين مطورتين عن نظام "9 دي" المضاد للصواريخ والطائرة المسيرة "شاهد 147″، بحسب الوكالة.