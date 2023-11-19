أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها أوقعت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في استهدافات متعددة لقوات الاحتلال في غزة بينهم 6 من مسافة صفر، في حين أقرّ الجيش الإسرائيلي بمقتل 7 ضباط وجنود وإصابة 4 بمعارك اليوم الأحد.

وقالت كتائب القسام -في تدوينة على تليغرام- "أوقعنا قتلى وإصابات في هجوم على ناقلتي جند ودبابة وقوة راجلة إسرائيلية متحصنة بمدرسة قرب مشفى الرنتيسي".

وأضافت "دمرنا 29 آلية صهيونية اليوم بمنطقة التوام وجباليا وبيت لاهيا والزيتون".

وقالت الكتائب إن مقاتليها تمكنوا من استهداف منزل في منطقة جحر الديك، كان فيه عدد كبير من جنود الاحتلال بقذيفتي "تي بي جي" مضادة للتحصينات، وأخرى مضادة للأفراد، ومن ثم اقتحموا المنزل وأوقعوا من بقي فيه بين قتيل وجريح.

وأكدت المقاومة أيضا أنها قصفت قاعدة تسيلم العسكرية الإسرائيلية بدفعة صاروخية، كما قصفت حشودا لآليات الاحتلال في محور جنوب غزة بدفعات صاروخية.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد أن مقاتليها تمكنوا من قتل 6 جنود إسرائيليين في منطقة جحر الديك جنوب شرقي قطاع غزة.

وقالت "القسام" -في بيان مقتضب- إن مقاتليها "أجهزوا على 6 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة".





الجيش الإسرائيلي يعترف

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلاه في معارك غزة اليوم إلى 7 ضباط وجنود، بينهم ضابط برتبة رائد، بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين.

وأقرّ جيش الاحتلال بمقتل جنديين جديدين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، مشيرا إلى أن الجنديين كانا يخدمان في لواء النخبة جفعاتي.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد مقتل 5 من جنوده وضباطه بمعارك شمال غزة، بينهم ضابط برتبة رائد.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية المعترف بها إلى نحو 64 قتيلا منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن خسائر الاحتلال الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.

وبلغ عدد الضباط والجنود القتلى -الذين سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسمائهم- 385 قتيلا منذ بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.





الاحتلال يتراجع

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن الدبابات الإسرائيلية تتراجع في بعض محاور غزة وشمالها على وقع اشتباكات عنيفة مع كتائب القسام.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، بثت الجزيرة مشاهد جديدة حصلت عليها من كتائب القسام تظهر مقاتليها وهم يستهدفون دبابات وآليات إسرائيلية في مدينة غزة، كما تضمنت الصور ملابس عسكرية لعدد من الجنود الإسرائيليين وقلاداتهم ومعداتهم.

وتتضمن المشاهد جانبا من معارك خاضتها كتائب القسام في محاور عدة بمدينة غزة خلال الأيام الماضية، وتظهر المقاتلين وهم يتحركون من شارع إلى شارع وبين المباني التي دمرها القصف الإسرائيلي.

وتظهر اللقطات مقاتلي القسام وهم يستهدفون الدبابات والآليات الإسرائيلية من مسافات قريبة جدا بقذائف الياسين 105، وكذلك من مسافة صفر عبر ما تسمى عبوة العمل الفدائي.