العشرات تحت الأنقاض بقصف عنيف في تل الزعتر بغزة

أظهرت مشاهد مصورة صباح اليوم الأحد آثار القصف الإسرائيلي العنيف على مربع سكني في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة، والذي تعرضت له خلال الساعات الماضية، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، فيما تجري عمليات البحث تحت الأنقاض عن آخرين.

وقال شهود عيان إن العشرات ما زالوا تحت الأنقاض ولم يتمكنوا من انتشالهم، لعدم قدرة الدفاع المدني وطواقم الإسعاف على الوصول إلى المنطقة أو التعامل معها بسبب الإمكانيات المحدودة.

وخلال التصوير حدث أكثر من قصف إسرائيلي في محيط للمنطقة.

وتحدث طفل عن تفاصيل تعرضهم للقصف ومشاركتهم في انتشال الضحايا (الفيديو أعلاه).

ولليوم الـ44 على التوالي يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد أكثر من 200 فلسطيني في القصف الذي استهدف مدرستي الفاخورة وتل الزعتر.





واستشهد حتى الآن 12 ألفا و300 فلسطيني في غزة -بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة- فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء أمس السبت.