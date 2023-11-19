3 شهداء في الضفة الغربية بعد مواجهات عنيفة ومحاصرة مخيم جنين

استشهد فجر اليوم الأحد 3 فلسطينيين وأصيب 6 آخرون بجروح في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت الجمعية في بيان إن طواقمها استلمت جثة الشهيد عمر اللحام (20 عاما) في مخيم الدهيشة من قبل قوات الاحتلال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الحسين في بيت جالا.

وأضافت أن قوات الاحتلال كانت قد منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المصاب وأطلقت طلقات تحذيرية من أجل عدم الاقتراب قبل تسلم الجثة.

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم الدهيشة قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية وشرعت في عملية تفتيش واعتقال مواطنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات المواطنين.

وفي جنين، استشهد عصام الفايد (46 عاما) -وهو من ذوي الإعاقة- برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار الحصان على مدخل مخيم جنين بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة وانتشرت في عدد من أحيائها ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

كما استشهد فلسطيني آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عايدة شمال بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

اشتباكات واقتحامات

كما فجرت القوات الإسرائيلية أبواب منازل عدة، وطالبت عائلة عويس عبر مكبرات الصوت بإخلاء منزلها في منطقة خلة الصوحة بالمدينة، وشرعت جرافات الاحتلال في تدمير البنية التحتية وتجريف الشوارع بحي الزهراء في المدينة وألحقت أضرارا بعدد من سيارات المواطنين.

وداهم الجيش الإسرائيلي أحياء متفرقة في مدينة نابلس، حيث نصب حاجزا عسكريا، كما احتجز سيارة إسعاف في المدينة وأجبر من فيها على النزول.

#فيديو | جرافة عسكرية لجيش الاحتلال تدمر البنية التحتية في مدخل مخيم جنين. pic.twitter.com/wqcLvA0LrZ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 19, 2023

وكثفت قوات الاحتلال وجودها أمام مستشفى جنين الحكومي وأمام مستشفى ابن سينا، وأعاقت عمل سيارات الإسعاف.

وأكد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أحكمت حصارها على مخيم جنين، مشيرا إلى أن آليات الاحتلال تحاول الوصول إلى وسط المخيم في ظل اشتباكات عنيفة.

وواصلت قوات الجيش الإسرائيلي المداهمات والاشتباكات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث أصيب 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال فجر اليوم الأحد في بلدة طمون قرب طوباس ومخيم بلاطة قرب نابلس ومخيم قلنديا ومدينة قلقيلية، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

متابعة| اعتداء وحشي بالبنادق على الشبان خلال تحقيق ميداني بعد اقتحام منازلهم في مخيم بلاطة شرق نابلس. pic.twitter.com/Hu6YQiKN8m — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 19, 2023

وفي غضون ذلك، ذكرت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي أنها استهدفت جنود وآليات الاحتلال بالعبوات الناسفة في بلدة قباطية جنوب غربي جنين.

وارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 215 إضافة إلى نحو 2800 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع تصاعد التوترات والمواجهات تزامنا مع القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية المكثفة على غزة عن استشهاد أكثر من 12 ألف فلسطيني -معظمهم نساء وأطفال- فضلا عن إصابة ما يزيد على 30 ألفا آخرين.