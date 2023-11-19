الحوثيون يحتجزون سفينة إسرائيلية وتل أبيب: الحادث خطير للغاية

قالت جماعة الحوثي إنها اقتادت اليوم سفينة إسرائيلية لشواطئ اليمن، واعتبر الجيش الإسرائيلي الحادث بأنه "خطير للغاية عالميا"، في حين وصفته رئاسة الوزراء الإسرائيلية بـ"العمل الإرهابي الإيراني".

وقال قيادي بالجماعة للجزيرة، إنهم اقتادوا سفينة إسرائيلية لشواطئ اليمن، مؤكدا أن "اقتيادنا للسفينة نصرة لأهلنا المظلومين بغزة".

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع عن "بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة".

كما قال قيادي في جماعة الحوثي إنهم أخطروا سفنا متجهة للموانئ الإسرائيلية بتغيير مسارها، "وقد استجاب بعضها".

المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين عبر منصة "إكس": بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة pic.twitter.com/pxoXqjpGXf — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 19, 2023

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن اختطاف سفينة الشحن من قبل الحوثيين قرب اليمن جنوب البحر الأحمر "حدث خطير للغاية عالميا"، موضحا أن "السفينة المختطفة غادرت تركيا في طريقها للهند بطاقم مدني دولي دون إسرائيليين وليست إسرائيلية".

ووصفت رئاسة الوزراء الإسرائيلية اختطاف السفينة بالعمل الإرهابي الإيراني، مشيرة إلى أن "اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية".

وأضافت أن "رصد فعل إرهابي إيراني جديد يعتبر تصعيدا كبيرا ضد مواطني العالم الحر".

وأفاد مراسل الجزيرة بأن السلطات الإسرائيلية أكدت أن السفينة المحتجزة في البحر الأحمر مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في حين نقل موقع أكسيوس عن مصدر إسرائيلي أن الحوثيين هاجموا سفينة مملوكة جزئيا لشركة إسرائيلية وسيطروا عليها.

عاجل | هآرتس: السفينة المختطفة على يد "#الحوثيين" تابعة لشركة يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر pic.twitter.com/Nv4yhwT75B — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 19, 2023

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب تحقق في استيلاء الحوثيين على سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر، في وقت نقل فيه موقع "والا" عن مسؤول إسرائيلي أن الحوثيين هاجموا سفينة شحن مملوكة جزئيا لشركة إسرائيلية ولا يوجد بها أي إسرائيلي.

كما نشر موقع "مارين ترافك" صورا تظهر مسار السفينة "غالاكسي ليدر" التي تقول إسرائيل إن الحوثيين اختطفوها قبالة سواحل اليمن.

تهديدات سابقة

وفي وقت سابق، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع إن الجماعة ستستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي، داعيا جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن وتجنب الشحن على متنها أو التعامل معها.

وأضاف سريع -عبر قناة الجماعة على تليغرام- أن هذا يأتي "انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية، ونظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أميركي غاشم، حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية".

كما أعلن الحوثيون الثلاثاء الماضي إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية ضد أهداف داخل إسرائيل. كما هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب.