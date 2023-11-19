الحوثيون يحتجزون سفينة إسرائيلية وتل أبيب: الحادث خطير للغاية

قالت جماعة الحوثي إنها اقتادت اليوم الأحد سفينة إسرائيلية لشواطئ اليمن، واعتبر الجيش الإسرائيلي الحادث بأنه "خطير للغاية عالميا"، في حين وصفته رئاسة الوزراء الإسرائيلية بـ"العمل الإرهابي الإيراني".

وقال قيادي بالجماعة للجزيرة إن "اقتيادنا للسفينة نصرة لأهلنا المظلومين بغزة".

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع -مساء اليوم الأحد- تنفيذ قواتهم البحرية ما سماها عملية عسكرية في البحر الأحمر، "كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحلِ اليمني".

وقال سريع -في بيان مصور نشره عبر حسابه على منصة إكس- إن قواتهم "تتعامل مع طاقم السفينة وفقا لتعاليم وقيم ديننا الإسلامي"، لافتا إلى أن قواتهم "تهيب بكل الدول التي يعمل رعاياها في البحر الأحمر بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية أو السفن المملوكة لإسرائيليين".

الحوثيون: السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أهداف مشروعة المزيد: https://t.co/Isb8wX9C7l pic.twitter.com/KSko06E5iQ — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) November 19, 2023

وأشار الناطق العسكري باسم الحوثيين إلى أن "هذا يأتي انطلاقا من المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وما يتعرض له من حصار واستمرار المجازر المروعة والبشعة من قبل العدو الإسرائيلي".

خطير للغاية

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن اختطاف سفينة الشحن من قبل الحوثيين قرب اليمن جنوب البحر الأحمر "حدث خطير للغاية عالميا"، موضحا أن "السفينة المختطفة غادرت تركيا في طريقها للهند بطاقم مدني دولي دون إسرائيليين، كما أنها ليست إسرائيلية".

ووصفت رئاسة الوزراء الإسرائيلية اختطاف السفينة بالعمل الإرهابي الإيراني، مشيرة إلى أن "اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية".

وأضافت أن "رصد فعل إرهابي إيراني جديد يعتبر تصعيدا كبيرا ضد مواطني العالم الحر"، على حد قولها.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن السلطات الإسرائيلية أكدت أن السفينة المحتجزة في البحر الأحمر مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في حين نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر إسرائيلي أن الحوثيين هاجموا سفينة مملوكة جزئيا لشركة إسرائيلية وسيطروا عليها.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب تحقق في استيلاء الحوثيين على سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر، في وقت نقل فيه موقع "والا" عن مسؤول إسرائيلي أن الحوثيين هاجموا سفينة شحن مملوكة جزئيا لشركة إسرائيلية، ولا يوجد فيها أي إسرائيلي.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن الحوثيين استولوا على سفينة "غالاكسي ليدر" عبر إنزال من طائرة مروحية اليوم.

كما نشر موقع "مارين ترافك" صورا تظهر مسار السفينة "غالاكسي ليدر" التي تقول إسرائيل إن الحوثيين اختطفوها قبالة سواحل اليمن.

عاجل | هآرتس: السفينة المختطفة على يد "#الحوثيين" تابعة لشركة يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر pic.twitter.com/Nv4yhwT75B — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 19, 2023

تهديدات سابقة

وفي وقت سابق، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع إن "الجماعة ستستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية، أو التي ترفع العلم الإسرائيلي" داعيا جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن وتجنب الشحن على متنها أو التعامل معها.

وأضاف سريع -عبر قناة الجماعة على تلغرام- أن هذا يأتي "انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية، ونظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أميركي غاشم، حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية".

كما أعلن الحوثيون الثلاثاء الماضي إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية ضد أهداف داخل إسرائيل. كما هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب.