إجلاء جميع الخدج من مستشفى الشفاء وترتيبات لنقلهم إلى مصر

أكد مدير المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت -اليوم الأحد- إجلاء 31 من الأطفال الخُدج من مستشفى الشفاء الذي يسيطر عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي أصدر إنذارا بإخلائه أمس السبت.

وقال زقوت "تم إجلاء جميع الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء وعددهم 31 طفلا، ومعهم 3 أطباء وممرضين".

وأكد مدير مستشفيات غزة أن الترتيبات تجري الآن لنقل الأطفال إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي.

وفي السياق نفسه، أفاد مراسل الجزيرة من معبر رفح بأن الاستعدادات تجري في مصر -اليوم الأحد- لاستقبال أطفال غزة الخدّج الذين تم إجلاؤهم من مستشفى الشفاء.

وأكد مصدر خاص بهيئة إسعاف شمال سيناء -رفض ذكر اسمه- للجزيرة نت أن هناك أكثر من 20 سيارة إسعاف تصطف أمام معبر رفح البري مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والمسعفين المدربين، في انتظار وصول أطفال وجرحى من قطاع غزة.





تأكيد مصري

وكان المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هشام مهنا كشف عن إمكانية تحويل أطفال غزة الخدّج من مجمع الشفاء الطبي للمستشفيات المصرية، قائلا: "إن نقل الأطفال الخدّج إلى مصر يتطلب تأمين الطرق واتفاق الأطراف المختلفة على هذا الأمر، وإلى الآن ليست لدينا إمكانيات لنقل الأطفال الخدج لمصر".

وقال مهنا إن "الأطفال الخدّج هم الأكثر ضعفًا في مجمع الشفاء الطبي المدمر كليا، ونحتاج لتجهيزات لوجستية كبيرة لنتمكن من نقلهم، الأمر غير المتوفر والذي يزيد من معاناة الأطفال وعدم تمكننا من نقلهم، أو نقل أي مريض من قطاع غزة، وسط عدم توافر ضمانات أمنية دولية رادعة".

من جانبه، قال وزير الصحة المصري خالد عبدالغفار "إن سيارات الإسعاف مجهزة وتنتظر وصول أطفال غزة الخدّج على الحدود المصرية مع قطاع غزة، لنقلهم وعلاجهم في المستشفيات المصرية".

واقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء الأربعاء الماضي، بعد محاصرته لعدة أيام، مما أدى لاستشهاد عديد من الجرحى، وعدد من الأطفال الخدج جراء انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود في المستشفى، علاوة على نفاد إمدادات الغذاء والمياه والأدوية.

وأعلنت وزارة صحة غزة ارتفاع حصيلة الوفيات في مستشفى الشفاء بسبب انقطاع التيار الكهربائي منذ السبت إلى 34، بينهم 27 مريضا في العناية المكثفة و7 من الأطفال الخدج.