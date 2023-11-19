أبرز تطورات اليوم الـ44 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ44 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال قصف مناطق عدة من القطاع، في حين أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تكبيده "خسائر كبيرة" في الأرواح وتدمير نحو 29 آلية.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 13 ألفا، بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 30 ألفا.

يأتي ذلك بينما أعلنت جماعة الحوثي أنها احتجزت سفينة إسرائيلية واقتادتها إلى شواطئ اليمن، وهو ما اعتبرته تل أبيب حادثا "خطيرا للغاية" ستكون له تداعيات دولية.

وفيما يلي أبرز تطورات اليوم الـ44: