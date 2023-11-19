أبرز تطورات اليوم الـ44 من الحرب الإسرائيلية على غزة
19/11/2023-|آخر تحديث: 19/11/202311:18 م (بتوقيت مكة المكرمة)
في اليوم الـ44 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال قصف مناطق عدة من القطاع، في حين أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تكبيده "خسائر كبيرة" في الأرواح وتدمير نحو 29 آلية.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 13 ألفا، بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 30 ألفا.
يأتي ذلك بينما أعلنت جماعة الحوثي أنها احتجزت سفينة إسرائيلية واقتادتها إلى شواطئ اليمن، وهو ما اعتبرته تل أبيب حادثا "خطيرا للغاية" ستكون له تداعيات دولية.
وفيما يلي أبرز تطورات اليوم الـ44:
- قناة إسرائيلية: تقديم اجتماع الحكومة بعد تقارير متفائلة عن صفقة الأسرى.
- صحة غزة: 150 شهيدا اليوم بالقصف الإسرائيلي شمالي القطاع.
- وزير الخارجية الإيراني: نشهد المرحلة الأولى من اتساع نطاق حرب غزة.
- الجيش الإسرائيلي يزعم اكتشاف نفق تحت مستشفى الشفاء.
- القسام تعلن إيقاع قتلى بقوة إسرائيلية متحصنة في مدرسة.
- الأونروا: الحرب في غزة وصلت إلى نقطة اللاعودة.
- القسام تعلن تدمير 29 دبابة وآلية إسرائيلية في معارك اليوم.
- الإعلام الحكومي بغزة: أكثر من 13 ألف شهيد منذ بدء العدوان.
- جيش الاحتلال يعترف بمقتل 7 ضباط وجنود وإصابة 4 بمعارك اليوم.
- خامنئي: النظام الصهيوني فشل في تدمير حماس والمقاومة.
- الدبابات الإسرائيلية تتراجع ببعض محاور غزة على وقع اشتباكات عنيفة.
- مستشفى الشفاء: الاحتلال يستعمل المرضى دروعا بشرية.
- مصادر للجزيرة: الاحتلال يحطم محتويات "الشفاء" ويعتقل جرحى.
- ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء في غزة إلى 60.
- غوتيريش: عدد القتلى المدنيين في غزة صادم وغير مقبول.
- قيادي بجماعة الحوثي للجزيرة: اقتدنا سفينة إسرائيلية لشواطئ اليمن.
- الجيش الإسرائيلي: اختطاف الحوثيين سفينة حدث خطير للغاية عالميا.
- وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر.
- تحقيق لشرطة الاحتلال: طائرة حربية قصفت المحتفلين بريعيم يوم 7 أكتوبر.
- القسام تبث مشاهد جديدة لاستهداف دبابات إسرائيلية.
- حركة الجهاد الإسلامي تشيد بعملية الحوثيين في البحر الأحمر.
- وصول 31 من الأطفال الخدج من "الشفاء" إلى رفح.
- واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: الضربات الموجهة لوكلاء إيران فشلت في تحقيق الردع.
- نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 31 صحفيا منذ بدء الحرب.
- ملك الأردن يؤكد ضرورة التحرك لوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.
- إذاعة الجيش الإسرائيلي: عدم نزوح معظم سكان مخيم جباليا يعقد تقدم العملية العسكرية.
- حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية عدة ويعلن إصابتها بشكل مباشر.
- الاحتلال يدمر 4 مساجد في قصفه مخيم جباليا.
- الاحتلال يقتحم عدة مناطق بالضفة الغربية.
- الإعلام الحكومي بغزة: إطلاق نار كثيف بمحيط المستشفى المعمداني.
- سرايا القدس تعلن عن تكبيد جنود الاحتلال "خسائر كبيرة".
- عشرات الشهداء بغارات إسرائيلية استهدفت وسط غزة.
- استهداف قافلة لموظفي "أطباء بلا حدود" أثناء جلائها من مجمع الشفاء.
- منظمة الصحة العالمية: مستشفى الشفاء بغزة "منطقة موت".
- فايننشال تايمز: إسرائيل اقترضت لتمويل حربها على غزة.
المصدر : الجزيرة