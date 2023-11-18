ولي عهد البحرين يدين عملية طوفان الأقصى ويصفها بالبربرية

دان ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، واصفا إياها بـ"البربرية".

وقال الأمير البحريني في "حوار المنامة 2023" الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، "أدين حماس بشكل لا لبس فيه وهذا يدل على أنني أقف في صف المدنيين الأبرياء وليس في صف المواقف السياسية".

وأضاف أن هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول كانت "بربرية ومروعة، لقد كانوا عشوائيين، قتلوا النساء والأطفال والشيوخ واستهدفوا منشآت مدنية ومواقع عسكرية، وفوق كل ذلك يبدو من المقبول الآن أن تختطف رهائن وتذهب بهم بعيدا وتتحدث عن الأمر وكأنه عمل من أعمال الحرب".

وأكد على الموقف البحريني الذي أدان العملية بعد حدوثها.

وشنت كتائب القسام وفصائل فلسطينية أخرى عملية طوفان الأقصى في قطاع غزة على إسرائيل فجر السبت السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة.