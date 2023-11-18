وزير خارجية الأردن: تهجير الفلسطينيين تهديد مباشر لأمننا القومي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن منع دخول الغذاء والدواء والوقود في قطاع غزة جريمة حرب، مؤكدا أن الأردن "سيفعل كل ما يلزم" لمنع تهجير الفلسطينيين.

وخلال قمة حوار المنامة الأمني في البحرين قال الصفدي "لن نسمح أبدا بحدوث ذلك (تهجير الفلسطينيين)، إنه جريمة حرب وسيكون تهديدا مباشرا لأمننا القومي".

وتساءل "لا أفهم كيف يمكن لإسرائيل أن تحقق هدفها بتدمير" حركة المقاومة الإسلامية (حماس)؟

وقال الوزير الأردني إن حرب إسرائيل على غزة "ليست دفاعا عن النفس وإنما عدوان سافر".

وأكد أنه "لا شيء يمكنه تبرير الحرب في غزة، وهي لا تحقق الأمن لإسرائيل".

وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في نزوح أكثر من مليون و650 ألف شخص داخل القطاع من أصل 2.2 مليون هو عدد السكان الإجمالي.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 11 ألفا و500 شهيد -بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة- فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية.